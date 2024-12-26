Какие специальности наиболее популярны среди граждан, обращающихся в центры рекрутинга — Finance.ua

Какие специальности наиболее популярны среди граждан, обращающихся в центры рекрутинга
За год через рекрутинговые центры в ряды ВСУ вступили 30 тысяч военнообязанных украинцев.
Об этом заявил заместитель министра обороны, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.
По его словам, каждую неделю около 900 граждан выражают желание присоединиться к войску.
Самые популярные специальности
Наиболее популярны среди украинцев, которые присоединяются к ВСУ через рекрутинговые центры, следующие специальности:
- операторы БПЛА;
- медицинские работники;
- работники штабов воинских частей.
Какие области в лидерах по обращениям в центры рекрутинга
В Украине максимально рекрутинг для ВСУ обеспечивают Харьковская, Днепропетровская, Львовская, Запорожская области, а также город Киев.
По словам Мельника, более 20% желающих вступить в ряды ВСУ составляют женщины.
Напомним, государство тратит более 180 тысяч гривен на каждого рекрута на время прохождения БЗВП. Более половины этой суммы тратят на обеспечение летним и зимним обмундированием.
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