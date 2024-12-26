Какие специальности наиболее популярны среди граждан, обращающихся в центры рекрутинга — Finance.ua
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Какие специальности наиболее популярны среди граждан, обращающихся в центры рекрутинга

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Какие специальности наиболее популярны среди граждан, обращающихся в центры рекрутинга
Какие специальности наиболее популярны среди граждан, обращающихся в центры рекрутинга
За год через рекрутинговые центры в ряды ВСУ вступили 30 тысяч военнообязанных украинцев.
Об этом заявил заместитель министра обороны, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.
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По его словам, каждую неделю около 900 граждан выражают желание присоединиться к войску.

Самые популярные специальности

Наиболее популярны среди украинцев, которые присоединяются к ВСУ через рекрутинговые центры, следующие специальности:
  • операторы БПЛА;
  • медицинские работники;
  • работники штабов воинских частей.

Какие области в лидерах по обращениям в центры рекрутинга

В Украине максимально рекрутинг для ВСУ обеспечивают Харьковская, Днепропетровская, Львовская, Запорожская области, а также город Киев.
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По словам Мельника, более 20% желающих вступить в ряды ВСУ составляют женщины.
Напомним, государство тратит более 180 тысяч гривен на каждого рекрута на время прохождения БЗВП. Более половины этой суммы тратят на обеспечение летним и зимним обмундированием.
По материалам:
Укрінформ
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