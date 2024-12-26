Какие специальности наиболее популярны среди граждан, обращающихся в центры рекрутинга — Finance.ua

Какие специальности наиболее популярны среди граждан, обращающихся в центры рекрутинга Сегодня 09:45

Какие специальности наиболее популярны среди граждан, обращающихся в центры рекрутинга

За год через рекрутинговые центры в ряды ВСУ вступили 30 тысяч военнообязанных украинцев.

Об этом заявил заместитель министра обороны, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

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По его словам, каждую неделю около 900 граждан выражают желание присоединиться к войску.

Самые популярные специальности

Наиболее популярны среди украинцев, которые присоединяются к ВСУ через рекрутинговые центры, следующие специальности:

операторы БПЛА;

медицинские работники;

работники штабов воинских частей.

Какие области в лидерах по обращениям в центры рекрутинга

В Украине максимально рекрутинг для ВСУ обеспечивают Харьковская, Днепропетровская, Львовская, Запорожская области, а также город Киев.

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По словам Мельника, более 20% желающих вступить в ряды ВСУ составляют женщины.

более 180 тысяч гривен на каждого рекрута на время прохождения БЗВП. Более половины этой суммы тратят на обеспечение летним и зимним обмундированием. Напомним, государство тратит на каждого рекрута на время прохождения БЗВП. Более половины этой суммы тратят на обеспечение летним и зимним обмундированием.

Укрінформ По материалам:

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