Какие soft skills хотят видеть работодатели в сотрудниках после начала войны — Finance.ua

Какие soft skills хотят видеть работодатели в сотрудниках после начала войны Сегодня 13:01 — Личные финансы

Какие soft skills хотят видеть работодатели в сотрудниках после начала войны, www.freepik.com

По сравнению с ноябрем 2021 года количество работодателей, которые в описании своих вакансий отмечают желаемые soft skills, выросло на 10% и составляет 75%.

Об этом сообщает экспертно-аналитический центр кадрового портала Об этом сообщает экспертно-аналитический центр кадрового портала grc.ua.

«Soft skills, или „мягкие навыки“, не присущи конкретным профессиям. Это личностные качества, которые помогают результативно выполнять работу и успешно строить будущую карьеру. Топ 10 ключевых скилов претерпели значительные изменения после начала войны», — напоминают в компании.

Ответственность — ключевой навык в современных условиях

Ответственность — навык, который занимает первое место в рейтинге самых желаемых качеств сотрудника. Однако процент упоминаемости этого навыка в военный период увеличился на 20% по сравнению с довоенным периодом. В настоящее время в 80% всех вакансий, в которых упоминаются soft skills, указаны ответственность.

Внимательность — второй по востребованности навык

Внимательность в современных условиях приобрела большую важность и приоритетность, чем в мирное время. В ноябре прошлого года внимательность занимала пятое место в рейтинге soft skills. Ее отмечали как желаемую черту кандидата 31% работодателей в своих вакансиях. В военных условиях важность этого навыка значительно возросла. В настоящее время в 70% вакансий с перечисленными навыками указана внимательность.

Тактичность

Сегодня тактичность входит в тройку наиболее желаемых soft skills, которые, по мнению работодателей, должны иметь лучшие кандидаты на вакансии. По сравнению с ноябрем прошлого года доля упоминаемости этого навыка выросла в три раза и сейчас составляет 62%.

Навыки работы в команде важны для каждого второго работодателя

Умение работать в команде — навык, практически не изменивший место в рейтинге за время войны. Как в мирное время, так и в военное больше половины работодателей отмечают этот навык как ключевой.

Коммуникабельность

Коммуникабельность человека проявляется через легкость вхождения в контакт с другими людьми, отсутствие замкнутости, изолированности. Значение коммуникабельности после начала войны несколько возросло по сравнению с мирным временем. В настоящее время в 40% всех вакансий указано это качество как желаемое.

Стрессоустойчивость — новые реалии военного периода

Сегодня в 35% вакансий работодателями отмечается стрессоустойчивость как желаемый навык будущего сотрудника. В мирное время его отмечали только в 18% вакансий. Способность сохранять спокойствие и уравновешенность независимо от происходящих событий приобретает новый смысл. В условиях войны у всех людей поднимается уровень стресса, но работодателю важно организовать работу в новых реалиях.

Ориентация на результат — неизменный навык

Ориентация на результат является навыком, который занимает стабильное седьмое место в рейтинге независимо от того, война сейчас или нет. Для работодателя важно, чтобы его сотрудники двигались в одном направлении, были ориентированы на результат и вели компанию к развитию и процветанию.

Аналитические способности, самоорганизация и многозадачность — новые вызовы сегодняшнего дня

Аналитические возможности, самоорганизация и многозадачность закрывают топ 10 самых желаемых навыков, их отмечают в вакансиях 25% работодателей. Умение анализировать и критически оценивать ситуацию — очень важная черта сегодня. Самоорганизация — это умение человека так организовать свою деятельность, чтобы наиболее полно реализовать свой потенциал и выполнить поставленные задачи. Многозадачность тоже ценится работодателем.

Новинки военного времени

Среди новых пожеланий в вакансиях работодатели отмечали: гибкость, мобильность, дисциплинированность, справедливость, оптимистичность и адаптивность. Также указывается дружелюбие, вежливость и порядочность. Новые реалии поиска работы в военное время вносят свои коррективы в желаемые умения и навыки.

Инфографика: grc.ua

Справка Finance.ua:

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