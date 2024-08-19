Какие скандальные и резонансные тендеры останавливали во время войны в Украине — Finance.ua

Какие скандальные и резонансные тендеры останавливали во время войны в Украине Сегодня 08:02

Какие скандальные и резонансные тендеры останавливали во время войны в Украине

Во время большой войны в Украине заключали некоторые резонансные тендеры, которые приходилось отменять по разным причинам. Иногда стороны расторгали договор из-за противоречивого объекта покупки, в других случаях — из-за сомнительности компании-победителя. В недавнем тендере на ремонт детской больницы «Охматдет» в Киеве, ставшей объектом российской агрессии, также не обошлось без конфликта: компания-победитель предлагала один из самых высоких ценников за свою работу, не имея при этом соответствующего оборудования.

«Слово и дело» вспомнило все свежие скандальные случаи, когда тендер приходилось отменять.

Так, в конце июля стало известно, что «Благотворительный фонд «Охматдет» избрал запорожскую фирму «Буд-технолоджи» победителем тендера на ремонт поврежденного ракетным ударом корпуса больницы. При этом из 14 участников это было третье по дороговизне предложение (307 млн ​​гривен).

Глава Минздрава Виктор Ляшко попросил правоохранителей провести дополнительные проверки тендера. Позже он сообщил, что тендер будет отменен и проведен новый через Prozzoro. Торги были отменены в начале августа.

За два месяца до этого в СМИ разразился скандал с закупкой кондиционеров. Укрэнерго объявило через Prozorro тендер на закупку кондиционеров для нужд аппарата управления. Планировалось закупить четыре комплекта кондиционерных систем на общую сумму около 629 тысяч гривен. События происходили на фоне массовых отключений света в Украине и рекомендаций самого Укрэнерго ограничить использование кондиционеров, несмотря на сильную жару. Из-за общественного резонанса тендер отменили.

В августе 2023 года был отменен тендер на проведение капремонта зданий «Ледового стадиона» и теннисных кортов в Киеве. Как заявил директор ГП «Центральная учебно-тренировочная база «Ледовый стадион» Павел Андриевский, этот тендер был объявлен ошибочно и отменен в тот же день в течение двух часов с момента объявления. Но позже стало известно, что Андриевского уволили после скандального тендера более чем на 300 млн грн.

В сентябре 2023 года отменили тендер на капитальный ремонт стадиона в городе Киверцы Волынской области. Он оценивался в 145 млн грн. Причиной расторжения договора стала общественная огласка из-за подозрений в неэффективном использовании бюджетных средств, а также нарушений в ходе самих торгов.

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В июле прошлого года ГП «Энергоатом» отменило тендер на закупку десяти электрических автобусов и зарядных станций к ним на общую сумму 235 млн грн. На сайте Prozorro была указана причина отмены — «в связи с отсутствием реального финансирования расходов покупателя».

Прошлое лето также запомнилось скандалом с закупкой кожаных барабанов для бомбоубежищ в Киеве, которую инициировало управление образования Днепровского района столицы. Их хотели приобрести для «психологической разгрузки» детей в укрытиях.

Планировалось израсходовать почти 900 тысяч гривен, но договор расторгли из-за общественной огласки. Украинцы считали нецелесообразным такие расходы бюджетных средств во время войны.

Слово і Діло По материалам:

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