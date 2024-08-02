Минздрав: будет проведен новый тендер для восстановления «Охматдета» — Finance.ua

Минздрав: будет проведен новый тендер для восстановления «Охматдета» Сегодня 16:33 — Казна и Политика

Минздрав: будет проведен новый тендер для восстановления «Охматдета»

Тендер на восстановление Охматдета будет отменен и проведён заново на Prozorro.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«По новому тендеру: я хочу, чтобы он объявился как можно скорее, поэтому на следующей неделе мы создадим наблюдательно-ревизионный совет, который утвердит критерии для участников тендера», — заявил он.

В наблюдательный совет войдут представители Минздрава, администрации «Охматдета» и шесть благотворителей, пожертвовавших наибольшую сумму на восстановление.

Средства, собранные на БФ «Охматдет», будут перечислены на казначейский счет больницы. Ревизионно-наблюдательный совет будет отвечать за целесообразное использование этих средств.

«Мы объявляем через процедуру Prozorro — критерии того объявления, кто может податься и требования к подрядчику. Они будут указаны там и согласованы с наблюдательным советом», — добавил Ляшко.

По его словам, публикация нового тендера займет до 16-ти дней. Предложения на исполнение будут приниматься 7 дней.

Ранее стало известно, что «Охматдет» будет отстраивать малоизвестная фирма.

Министерство здравоохранения обратилось в правоохранительные органы для проведения дополнительных проверок тендера на ремонт корпуса больницы «Охматдет».

Економічна Правда По материалам:

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