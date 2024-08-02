Минздрав: будет проведен новый тендер для восстановления «Охматдета» — Finance.ua

Минздрав: будет проведен новый тендер для восстановления «Охматдета»
Тендер на восстановление Охматдета будет отменен и проведён заново на Prozorro.
Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
«По новому тендеру: я хочу, чтобы он объявился как можно скорее, поэтому на следующей неделе мы создадим наблюдательно-ревизионный совет, который утвердит критерии для участников тендера», — заявил он.
В наблюдательный совет войдут представители Минздрава, администрации «Охматдета» и шесть благотворителей, пожертвовавших наибольшую сумму на восстановление.
Средства, собранные на БФ «Охматдет», будут перечислены на казначейский счет больницы. Ревизионно-наблюдательный совет будет отвечать за целесообразное использование этих средств.
«Мы объявляем через процедуру Prozorro — критерии того объявления, кто может податься и требования к подрядчику. Они будут указаны там и согласованы с наблюдательным советом», — добавил Ляшко.
По его словам, публикация нового тендера займет до 16-ти дней. Предложения на исполнение будут приниматься 7 дней.
Ранее стало известно, что «Охматдет» будет отстраивать малоизвестная фирма.
Министерство здравоохранения обратилось в правоохранительные органы для проведения дополнительных проверок тендера на ремонт корпуса больницы «Охматдет».
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