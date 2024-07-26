На тендер по ремонту «Охматдета»: самое дорогое предложение — 625 миллионов Сегодня 16:33 — Фондовый рынок

На тендер по восстановлению разрушенного российскими ракетами корпуса больницы «Охматдет» 25 июля представили предложения 14 компаний. Самое дешевое — 42 млн грн, самое дорого е- 625 млн грн.

Об этом пишут «Наші гроші» со ссылкой на тендерную площадку « Smarttender ».

После получения предложений предстоят дополнительные переговоры с участниками для окончательного отбора победителя.

Тендер проводит «Благотворительный фонд «Охматдет — здоровое детство». Это не государственное учреждение, которое оперирует деньгами благотворителей. Следовательно, тендер проводится не в государственной системе «Прозорро», а на коммерческой площадке. И по правилам, которые отличаются от государственных. В этом случае победитель будет определяться не по цене предложения, а по сумме баллов по разным критериям оценки.

Как пишет издание, у тендера не было ожидаемой стоимости. Участники подавали свои предложения, исходя из собственной оценки того, сколько должно стоить выполнение работ по 21 позиции вместе с проектированием (например, замена окон из алюминиевого профиля, замена поврежденного линолеума и т. п. ).

«Но уже очевидно, что не все участники правильно заполнили свое предложение. Например, фирма „Глассо“ указала стоимость лишь пяти первых позиций, поэтому ее предложение и стоит 42 млн грн — втрое дешевле следующей по цене фирмы», — отметили «Наші гроші».

Кроме полного, реалистичного и конкурентного ценового предложения, участники должны были подать подтверждение наличия персонала, материально-технической базы, опыта аналогичных работ (сложные фасадные работы в центральной части города). Каждому из этих критериев предоставляется определенное количество баллов, которые входят в окончательную оценку предложения вместе с оценкой презентации, проводимой на онлайн-встрече. Максимальная оценка — 100 баллов.

Для участия в финальном отборе нужно набрать не менее 70 баллов.

На тендер подала предложение фирма «Риола-модуль», которая строила этот корпус и после удара ракетой уже успела бесплатно выполнить ремонт так называемых «чистых помещений» (там, где необходима стерильность, например, операционные). Уже частично заменены конструкции стен и потолков, поврежденный линолеум. Об этом фирма сообщила в письме, которое загрузила в составе своего предложения.

На тендерной площадке не обнародованы данные о сроках онлайн переговоров заказчика с участниками. Планируется, что подрядчик в итоге должен произвести ремонт внутренних помещений и замену окон за 45 дней, а фасадные работы завершить за 5 месяцев.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.