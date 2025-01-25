Какие сигналы свидетельствуют о том, что автомобиль следует продавать — Finance.ua

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Какие сигналы свидетельствуют о том, что автомобиль следует продавать

Личные финансы
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Какие сигналы свидетельствуют о том, что автомобиль следует продавать
Какие сигналы свидетельствуют о том, что автомобиль следует продавать, Фото: freepik
Автовладельцы рано или поздно сталкиваются с продажей своего транспортного средства. Причины могут быть разными: желание обновить модель, изменение потребностей или стремление избежать затрат на дорогостоящий ремонт. Однако чтобы продажа была максимально выгодной, важно определить правильный момент.
Об этом рассказывает «УНИАН».

Признаки, что пора продавать авто

1. Автомобиль не отвечает вашим потребностям. Изменения в жизни, например новая работа, переезд или расширение семьи, могут сделать ваш автомобиль менее удобным.
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Если транспортное средство больше не удовлетворяет ваши потребности, возможно, пора его продать.
2. Машина на пике своей стоимости. Едва ли не основной момент в вопросе, когда выгодно продавать машину, связан именно с ее рыночной стоимостью.
Продавать машину лучше тогда, когда она наиболее ценная, а на это влияют сразу несколько факторов:
  • Спрос. Он играет огромную роль в ценообразовании и при этом меняется под влиянием рыночных трендов. К примеру, если на рынке нехватка новых и б/у автомобилей, спрос на них может резко возрасти. В зависимости от года выпуска и модели транспортное средство может стоить больше, чем вы думаете.
  • общее состояние авто. Технические моменты оказывают непосредственное влияние на стоимость вашей «ласточки» на вторичном рынке. Следует продать машину в тот момент, когда в ней все работает исправно — так будет проще найти покупателя и получить максимальную цену. В то время как продажа авто, требующая серьезного ремонта, может быть сложной задачей.
  • пробег. При каком пробеге лучше продавать машину — один из важнейших вопросов, который вы только можете себе задать в этом процессе. Лучше сделать это до того, как одометр покажет 100−120 тысяч километров пробега, поскольку именно с этого момента начинаются дорогостоящие ремонты. Если пробег еще не достиг этого значения, вы сможете запросить более высокую цену. Автомобиль лучше продать до того, как пробег достигнет 150 тысяч км — даже если состояние машины останется прежним, покупатели могут иначе воспринимать автомобиль с шестизначным пробегом.
3. Содержание и эксплуатация становятся дорогими. Идеально продать авто, пока оно в хорошем состоянии. Но если от вас уже сейчас «нужны» большие деньги на ремонты, это явный сигнал к продаже.
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Параллельно этому нужно помнить, что у машины есть два постоянных расхода — топливо и страховка.
Особенно сейчас в Украине найдется больше людей, которые захотят приобрести электромобиль или гибрид, чтобы можно было ездить на газу из-за высокой стоимости бензина. Но эксплуатация все равно может быть чрезмерно дорогостоящей в настоящее время.
По материалам:
УНІАН
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