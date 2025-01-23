Самые популярные авто в частном и корпоративном секторах авторынка (инфографика) — Finance.ua
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Самые популярные авто в частном и корпоративном секторах авторынка (инфографика)

Технологии&Авто
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Самые популярные авто в частном и корпоративном секторах авторынка (инфографика)
Самые популярные авто в частном и корпоративном секторах авторынка (инфографика)
Как уже сообщал Укравтопром, в 2024 году украинский автопарк пополнили 69,6 тыс. новых легковушек.
Из этого количества — 44,3 тыс. легковушек было реализовано частным клиентам, а 25,3 тыс. приобрели юрлица.
Таким образом, по сравнению с 2023 г. продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка выросли на 8%, а в корпоративном — на 27%.
Самые популярные авто в частном и корпоративном секторах авторынка (инфографика)
Напомним, как сообщал Укравтопром, Львовщина возглавила рейтинг регионов по количеству электромобилей. В 2024 году украинский автопарк пополнили 51,7 тыс. авто на электротяге (BEV).
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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