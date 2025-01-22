Самые популярные спортивные автомобили 2024 года — Finance.ua

Самые популярные спортивные автомобили 2024 года Сегодня 03:03 — Технологии&Авто

Самые популярные спортивные автомобили 2024 года

Спортивные автомобили остаются культовым сегментом рынка, но в 2024 году их продажи сократились на 13% по сравнению с предыдущим годом, составив 247 631 единицу. Однако некоторые модели смогли укрепить свои позиции, демонстрируя рост продаж и стабильный спрос.

Одним из главных победителей стал Porsche 911, продажи которого выросли на 20,8%, достигнув 14 128 автомобилей. Эта модель уверенно опередила конкурентов, в частности, более доступные Toyota GR86 и Subaru BRZ. Успех объясняется лояльностью покупателей и статусом модели как эталона среди спортивных автомобилей.

Еще один значительный рост показал серию Porsche 718 (Boxster и Cayman) — на 25,9% с общим объемом продаж 5698 единиц. Спрос на эти автомобили объясняется их уходом от ДВС в сторону электрической трансформации, что стимулирует покупателей приобрести последние бензиновые версии.

Toyota GR86 продемонстрировала рост на 3,1% с результатом 11 426 проданных автомобилей, оставив позади Subaru BRZ (3345 единиц), Nissan Z (3,164) и BMW Z4 (2,129). GR86 смогла сочетать доступную цену с высокой производительностью, что обеспечило ей лидерство среди недорогих спортивных автомобилей.

Несмотря на общий успех некоторых моделей, такие автомобили как Mazda MX-5 (-9,7%, 8,103 шт.), Nissan GT-R (-31,5%, 267 шт.) и Mercedes SL (-56%, 1,608 шт.), столкнулись с резким снижением спроса.

Даже популярные Chevrolet Corvette (33,330 шт.) и Ford Mustang (44,003 шт.) потеряли 3% и 9,5% соответственно.

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Некоторые модели, такие как Dodge Challenger, Chevrolet Camaro, Audi R8 и Infiniti Q60 прекратили свое существование в 2024 году, что также повлияло на общие результаты сегмента.

2024 год показал, что, несмотря на снижение интереса к спортивным автомобилям, такие бренды, как Porsche и Toyota, продолжают оставаться в центре внимания благодаря качеству и инновациям. Тем не менее, будущее этого сегмента во многом зависит от адаптации к новым технологиям и предпочтениям покупателей.

Avtosota По материалам:

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