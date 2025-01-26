Какие ресторанные бренды открыли наибольшее количество заведений в Украине — Finance.ua

Какие ресторанные бренды открыли наибольшее количество заведений в Украине Сегодня 07:17

Какие ресторанные бренды открыли наибольшее количество заведений в Украине, Фото: freepik

Украинская сеть Pizza Day возглавила рейтинг компаний, открывших наибольшее количество новых заведений в 2024 году.

Об этом свидетельствует исследование фудтех-компании Poster, со ссылкой на данные ресторанного медиа «Реве та стогне ресторатор».

ТОП-10 ресторанных брендов, открывших наибольшее количество новых локаций в Украине

«Галя Балувана» на втором месте с 70 новыми локациями в Украине.

Также компания расширяет другие бренды:

Gabar — 9 новых заведений;

польская франшиза Wesola Pani — 40 новых локаций;

MultiCook за рубежом — 150 новых локаций.

CoffeeArt — запорожская сеть кофеен заняла пятое место с 26 новыми локациями.

Читайте также Как увеличение налогов повлияет на цены в ресторанах: мнение эксперта

Кроме того, владельцы развивают другие проекты: Rubimjarim — 7 новых заведений, Mlyny — 2 новых заведения, Mavra — 1 новое заведение.

Lviv Croissants заняли девятое место с 22 новыми ресторанами, включая заведения в Польше, Словакии, Чехии и США.

В 2024 году сеть сосредоточилась на международной экспансии, поэтому количество локаций. открытых в Украине, ниже обычного.

Gastrofamily открыли 7 заведений в Украине и 2 в Польше. Начался год с ресторана Барсук в Киеве на Лукьяновке, которому за 5 дней до открытия взрывной волной вынесло окна и повредило технику.

Окна быстро заменили, повреждения починили и продолжили работу.

Затем открыли 6 баров «Белый Налив» в Украине (Белая Церковь, Луцк, Ровно, Ирпень, 2 в Киеве) и 2 в Польше (Варшава, Гданьск).

McDonald’s — за год сеть открыла 8 новых заведений в Украине, инвестировав $29 млн.

Новые рестораны появились в Черновцах, Одессе, Львове, Боярке, Ковеле, Виннице и два в Киеве.

«Черноморка» открыла 5 заведений в Украине, 4 в Европе и 1 заведение в Европе «Устрицы и Гуси».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.