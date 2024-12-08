ТОП-10 самых дорогих ресторанов мира со звездой «Мишлен» — Finance.ua
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ТОП-10 самых дорогих ресторанов мира со звездой «Мишлен»

Мир
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ТОП-10 самых дорогих ресторанов мира со звездой «Мишлен»
ТОП-10 самых дорогих ресторанов мира со звездой «Мишлен»
Многие туристы путешествуют с целью получения нового гастрономического опыта, в частности, посещая рестораны из знаменитого красного гида «Мишлен» — самого известного и влиятельного ресторанного рейтинга в мире, который выпускается с 1900 года. Самым дорогим в мире мишленовским рестораном является Ginza Kitafuku в Токио (Япония).
Об этом свидетельствует новый рейтинг Chef’s Pencil.
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В ресторане подают оригинальные блюда японской кухни из краба. Отведать дегустационное меню в этом ресторане стоит 2130 долларов.

Самые дорогие мишленовские рестораны мира

Второе место в рейтинге занял ресторан Ultraviolet by Paul Pairet в Шанхае (Китай), особенностью которого является наличие всего одного стола, за которым вмещаются 10 человек.

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В ресторане подается только одно дегустационное меню из 20+ блюд современной экспериментальной кухни по цене 1230 долларов.
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Примечательно, что в первую десятку попали сразу четыре ресторана в японской столице Токио и только два в Европе.

ТОП-10 самых дорогих ресторанов мира со звездами «Мишлен»

  1. Ginza Kitafuku, Токио, Япония (2130 долларов)
  2. Ultraviolet by Paul Pairet, Шанхай, Китай (1230 долларов)
  3. Caviar Russe, Нью-Йорк, США (975 долларов)
  4. Masa, Нью-Йорк, США (950 долларов)
  5. Azabu Kadowaki, Токио, Япония (935 долларов)
  6. Quince, Сан-Франциско, США (795 долларов)
  7. Alchemist, Копенгаген, Дания (760 долларов)
  8. Sazenka, Токио, Япония (745 долларов)
  9. Guy Savoy, Париж, Франция (715 долларов)
  10. Ginza Fukujyu, Токио, Япония (685 долларов)
По материалам:
УНІАН
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