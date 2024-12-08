ТОП-10 самых дорогих ресторанов мира со звездой «Мишлен» — Finance.ua

ТОП-10 самых дорогих ресторанов мира со звездой «Мишлен»
Многие туристы путешествуют с целью получения нового гастрономического опыта, в частности, посещая рестораны из знаменитого красного гида «Мишлен» — самого известного и влиятельного ресторанного рейтинга в мире, который выпускается с 1900 года. Самым дорогим в мире мишленовским рестораном является Ginza Kitafuku в Токио (Япония).
Об этом свидетельствует новый рейтинг Chef’s Pencil.
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В ресторане подают оригинальные блюда японской кухни из краба. Отведать дегустационное меню в этом ресторане стоит 2130 долларов.
Самые дорогие мишленовские рестораны мира
Второе место в рейтинге занял ресторан Ultraviolet by Paul Pairet в Шанхае (Китай), особенностью которого является наличие всего одного стола, за которым вмещаются 10 человек.
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В ресторане подается только одно дегустационное меню из 20+ блюд современной экспериментальной кухни по цене 1230 долларов.
Примечательно, что в первую десятку попали сразу четыре ресторана в японской столице Токио и только два в Европе.
ТОП-10 самых дорогих ресторанов мира со звездами «Мишлен»
- Ginza Kitafuku, Токио, Япония (2130 долларов)
- Ultraviolet by Paul Pairet, Шанхай, Китай (1230 долларов)
- Caviar Russe, Нью-Йорк, США (975 долларов)
- Masa, Нью-Йорк, США (950 долларов)
- Azabu Kadowaki, Токио, Япония (935 долларов)
- Quince, Сан-Франциско, США (795 долларов)
- Alchemist, Копенгаген, Дания (760 долларов)
- Sazenka, Токио, Япония (745 долларов)
- Guy Savoy, Париж, Франция (715 долларов)
- Ginza Fukujyu, Токио, Япония (685 долларов)
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