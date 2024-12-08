ТОП-10 самых дорогих ресторанов мира со звездой «Мишлен» — Finance.ua

ТОП-10 самых дорогих ресторанов мира со звездой «Мишлен» Сегодня 06:12 — Мир

ТОП-10 самых дорогих ресторанов мира со звездой «Мишлен»

Многие туристы путешествуют с целью получения нового гастрономического опыта, в частности, посещая рестораны из знаменитого красного гида «Мишлен» — самого известного и влиятельного ресторанного рейтинга в мире, который выпускается с 1900 года. Самым дорогим в мире мишленовским рестораном является Ginza Kitafuku в Токио (Япония).

Об этом свидетельствует новый рейтинг Chef’s Pencil.

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В ресторане подают оригинальные блюда японской кухни из краба. Отведать дегустационное меню в этом ресторане стоит 2130 долларов.

Самые дорогие мишленовские рестораны мира

Второе место в рейтинге занял ресторан Ultraviolet by Paul Pairet в Шанхае (Китай), особенностью которого является наличие всего одного стола, за которым вмещаются 10 человек.

В ресторане подается только одно дегустационное меню из 20+ блюд современной экспериментальной кухни по цене 1230 долларов.

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Примечательно, что в первую десятку попали сразу четыре ресторана в японской столице Токио и только два в Европе.

ТОП-10 самых дорогих ресторанов мира со звездами «Мишлен»

Ginza Kitafuku, Токио, Япония (2130 долларов) Ultraviolet by Paul Pairet, Шанхай, Китай (1230 долларов) Caviar Russe, Нью-Йорк, США (975 долларов) Masa, Нью-Йорк, США (950 долларов) Azabu Kadowaki, Токио, Япония (935 долларов) Quince, Сан-Франциско, США (795 долларов) Alchemist, Копенгаген, Дания (760 долларов) Sazenka, Токио, Япония (745 долларов) Guy Savoy, Париж, Франция (715 долларов) Ginza Fukujyu, Токио, Япония (685 долларов)

УНІАН По материалам:

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