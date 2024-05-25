Самые дешевые и самые дорогие города Европы для туристов в 2024 году — Finance.ua
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Самые дешевые и самые дорогие города Европы для туристов в 2024 году

Мир
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Самые дешевые и самые дорогие города Европы для туристов в 2024 году
Самые дешевые и самые дорогие города Европы для туристов в 2024 году, Фото: londoncityairport
Вильнюс был признан самым дешевым городом для туристов в этом году в категории «цены и качества».
На основе ежегодного отчета «Барометр городских расходов» британской почтовой компании Post Office составил рейтинг самых дорогих и самых дешевых для отдыха городов Европы в 2024 году.
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Составители списка сравнили 12 типовых расходов путешественников в 37 европейских городах, чтобы определить лучшие и худшие в плане «цены и качества» направления.
Оценивали также широкий выбор напитков, ужин на двоих с бутылкой домашнего вина, двухдневное трехзвездочное размещение в выходные, осмотр достопримечательностей и городской транспорт.
«Вильнюс вернул себе титул города с лучшим соотношением цены и качества. Его расходы более чем на 10% ниже, чем у занявшего второе место Лиссабона и менее чем вдвое ниже, чем у 18 других городов», — говорится в отчете.
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При этом португальская столица Лиссабон по-прежнему остается самым выгодным городом Западной Европы. Несмотря на рост средней стоимости трехзвездочного проживания на 26%, цены на еду, напитки и другие туристические товары все еще остаются привлекательными.
Французский Лилль поднялся на семь позиций и стал третьим, чему способствовало снижение стоимости проживания на 30%.
Самым дорогим в рейтинге оказался Амстердам, и это, несмотря на то, что в столице Нидерландов было зафиксировано снижение цен на 8,3%, что является девятым по величине падением среди всех городов в рейтинге.

Топ-10 самых дешевых городов Европы

  • Вильнюс, Литва — средний бюджет поездки 236,51 фунтов стерлингов, или около 276 евро;
  • Лиссабон, Португалия — 263,75 фунтов стерлингов, или около 308 евро;
  • Лилль, Франция — 278,28 фунтов стерлингов, или около 325 евро;
  • Краков, Польша — 278,87 фунтов стерлингов, или около 326 евро;
  • Афины, Греция — 289,40 фунтов стерлингов, или около 338 евро;
  • Рига, Латвия — 297,20 фунтов стерлингов, или около 347 евро;
  • Будапешт, Венгрия — 310,87 фунтов стерлингов, или около 363 евро;
  • Братислава, Словакия — 315,57 фунтов стерлингов, или около 369 евро;
  • Прага, Чехия — 318,43 фунтов стерлингов, или около 372 евро;
  • Варшава, Польша — 319,42 фунтов стерлингов, или около 373 евро.

Топ-10 самых дорогих городов Европы

  • Амстердам, Нидерланды — 669,40 фунтов стерлингов, или около 783 евро;
  • Белфаст, Северная Ирландия — 628,65 фунтов стерлингов, или около 735 евро;
  • Эдинбург, Шотландия — 602,35 фунтов стерлингов, или около 704 евро;
  • Хельсинки, Финляндия — 586,88 фунтов стерлингов, или около 686 евро;
  • Венеция, Италия — 582,31 фунтов стерлингов, или около 680 евро;
  • Дублин, Ирландия — 578,77 фунтов стерлингов, или около 677 евро;
  • Копенгаген, Дания — 576,04 фунтов стерлингов, или около 673 евро;
  • Осло, Норвегия — 564,59 фунтов стерлингов, или около 660 евро;
  • Женева, Швейцария — 557,00 фунтов стерлингов, или около 651 евро;
  • Вена, Австрия — 550,48 фунтов стерлингов, или около 644 евро.

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По материалам:
УНІАН
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