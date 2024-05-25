Самые дешевые и самые дорогие города Европы для туристов в 2024 году — Finance.ua

Самые дешевые и самые дорогие города Европы для туристов в 2024 году Сегодня 17:12 — Мир

Самые дешевые и самые дорогие города Европы для туристов в 2024 году, Фото: londoncityairport

Вильнюс был признан самым дешевым городом для туристов в этом году в категории «цены и качества».

На основе ежегодного отчета «Барометр городских расходов» британской почтовой компании Post Office составил рейтинг самых дорогих и самых дешевых для отдыха городов Европы в 2024 году.

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Составители списка сравнили 12 типовых расходов путешественников в 37 европейских городах, чтобы определить лучшие и худшие в плане «цены и качества» направления.

Оценивали также широкий выбор напитков, ужин на двоих с бутылкой домашнего вина, двухдневное трехзвездочное размещение в выходные, осмотр достопримечательностей и городской транспорт.

«Вильнюс вернул себе титул города с лучшим соотношением цены и качества. Его расходы более чем на 10% ниже, чем у занявшего второе место Лиссабона и менее чем вдвое ниже, чем у 18 других городов», — говорится в отчете.

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При этом португальская столица Лиссабон по-прежнему остается самым выгодным городом Западной Европы. Несмотря на рост средней стоимости трехзвездочного проживания на 26%, цены на еду, напитки и другие туристические товары все еще остаются привлекательными.

Французский Лилль поднялся на семь позиций и стал третьим, чему способствовало снижение стоимости проживания на 30%.

Самым дорогим в рейтинге оказался Амстердам, и это, несмотря на то, что в столице Нидерландов было зафиксировано снижение цен на 8,3%, что является девятым по величине падением среди всех городов в рейтинге.

Топ-10 самых дешевых городов Европы

Вильнюс, Литва — средний бюджет поездки 236,51 фунтов стерлингов, или около 276 евро;

Лиссабон, Португалия — 263,75 фунтов стерлингов, или около 308 евро;



Лилль, Франция — 278,28 фунтов стерлингов, или около 325 евро;



Краков, Польша — 278,87 фунтов стерлингов, или около 326 евро;



Афины, Греция — 289,40 фунтов стерлингов, или около 338 евро;



Рига, Латвия — 297,20 фунтов стерлингов, или около 347 евро;



Будапешт, Венгрия — 310,87 фунтов стерлингов, или около 363 евро;



Братислава, Словакия — 315,57 фунтов стерлингов, или около 369 евро;



Прага, Чехия — 318,43 фунтов стерлингов, или около 372 евро;



Варшава, Польша — 319,42 фунтов стерлингов, или около 373 евро.



Топ-10 самых дорогих городов Европы

Амстердам, Нидерланды — 669,40 фунтов стерлингов, или около 783 евро;

Белфаст, Северная Ирландия — 628,65 фунтов стерлингов, или около 735 евро;



Эдинбург, Шотландия — 602,35 фунтов стерлингов, или около 704 евро;



Хельсинки, Финляндия — 586,88 фунтов стерлингов, или около 686 евро;



Венеция, Италия — 582,31 фунтов стерлингов, или около 680 евро;



Дублин, Ирландия — 578,77 фунтов стерлингов, или около 677 евро;



Копенгаген, Дания — 576,04 фунтов стерлингов, или около 673 евро;

Осло, Норвегия — 564,59 фунтов стерлингов, или около 660 евро;



Женева, Швейцария — 557,00 фунтов стерлингов, или около 651 евро;

Вена, Австрия — 550,48 фунтов стерлингов, или около 644 евро.



УНІАН По материалам:

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