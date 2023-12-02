Какие профессии актуальны в сфере ІТ (инфографика) — Finance.ua

Какие профессии актуальны в сфере ІТ (инфографика) Сегодня 08:21 — Личные финансы

Какие профессии актуальны в сфере ІТ (инфографика)

Недавно искусственный интеллект назвали основной причиной роста безработицы в сфере IT. Так, например, уровень безработицы в ІТ-секторе США вырос до 4,3%, что значительно выше общенационального уровня 3.8%.

По словам исследователей, это свидетельствует о замедлении найма сотрудников на должности исходного уровня в связи с расширением автоматизации на основе искусственного интеллекта. Хотя сокращение рабочих мест в сфере ІТ продолжается, общая безработица в США держится на исторически низком уровне.

А о том, какие вакансии актуальны в сфере ІТ, пишет budni.robota.ua

В Украине ІТ-отрасль продолжает оставаться одним из самых устойчивых и перспективных направлений работы. Итак, предлагаем вам просмотреть, какие вакансии актуальны в сфере ІТ:

Инженер СКС

Специалист по телекоммуникациям, который занимается проектированием, установкой, настройкой и поддержкой структурированной кабельной системы. Разбирается в базовой номенклатуре производителей слаботочных комплектующих и обладает опытом в применении материалов при монтаже слаботочных сетей.

Инженер-консультант по сетям

Специалист по сетевому оборудованию и программному обеспечению. Также является опытным специалистом по проектированию, внедрению и обслуживанию унифицированных проводных и беспроводных сетей.

Системный администратор

Профессионал, ответственный за управление и поддержку информационных систем и сетей компании.

Сборщик

Специалист, производящий или составляющий компоненты электроники: платы, схемы, кабели или другие электронные устройства.

Оператор SOC (Security Operations Center)

Специалист по информационной безопасности, отвечающий за мониторинг, выявление и реагирование на потенциальные угрозы безопасности в сети и других информационных системах.

Инженер по внедрению сетей ЦОД (Центр обработки данных)

Отвечает за планирование, развертывание и управление сетевой инфраструктурой Центра обработки данных.

Инженер по внедрению серверных решений

Специалист, отвечающий за планирование, развертывание и управление серверной инфраструктурой.

Техник-сборщик средств технической защиты информации

Отвечает за сбор, установку и обслуживание различных технических средств, предназначенных для обеспечения технической защиты объектов.

Инженер-испытатель (специальные исследования средств ТЗИ)

Специалист, чья работа связана с проведением испытаний, анализом результатов и определением соответствия требованиям.

Инженер-проектировщик электропитания и освещения

Отвечает за разработку и проектирование электропитания и освещения для различных зданий и инженерных объектов.

Ранее мы писали , что на рынке труда Евросоюза потребуется 11 млн работников IT-сферы, которых будут привлекать из-за пределов ЕС. Рынок труда в Европе сталкивается со значительными вызовами, связанными с влиянием геополитической ситуации, конкурентоспособностью рабочей силы, возможностями развития и инноваций, а также «зеленым переходом». В то же время, поскольку речь идет о привлечении людей за пределами ЕС, возникает вопрос признания их квалификации.

Справка Finance.ua:

Украинкам с опытом в сфере IT помогут с работой в Германии. Академия женских талантов (Femme talent Academy) открыла набор на новый проект, направленный на женщин из Украины, живущих в Германии, Люксембурге или желающих жить там и найти себя на тамошнем рынке труда.

Будущие участницы проекта получат возможность работать в ІТ в известной европейской компании, пройти серию тренингов с экспертами из разных отраслей, таких как коучинг, коммуникация, HR, развитие лидерства и ІТ, получат персональный коучинг для начала индивидуальной карьеры в Германии или Люксембурге.

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