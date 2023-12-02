Какие профессии актуальны в сфере ІТ (инфографика) — Finance.ua

Какие профессии актуальны в сфере ІТ (инфографика)
Недавно искусственный интеллект назвали основной причиной роста безработицы в сфере IT. Так, например, уровень безработицы в ІТ-секторе США вырос до 4,3%, что значительно выше общенационального уровня 3.8%.
По словам исследователей, это свидетельствует о замедлении найма сотрудников на должности исходного уровня в связи с расширением автоматизации на основе искусственного интеллекта. Хотя сокращение рабочих мест в сфере ІТ продолжается, общая безработица в США держится на исторически низком уровне.
А о том, какие вакансии актуальны в сфере ІТ, пишет budni.robota.ua.
В Украине ІТ-отрасль продолжает оставаться одним из самых устойчивых и перспективных направлений работы. Итак, предлагаем вам просмотреть, какие вакансии актуальны в сфере ІТ:
Инженер СКС
Специалист по телекоммуникациям, который занимается проектированием, установкой, настройкой и поддержкой структурированной кабельной системы. Разбирается в базовой номенклатуре производителей слаботочных комплектующих и обладает опытом в применении материалов при монтаже слаботочных сетей.
Инженер-консультант по сетям
Специалист по сетевому оборудованию и программному обеспечению. Также является опытным специалистом по проектированию, внедрению и обслуживанию унифицированных проводных и беспроводных сетей.
Системный администратор
Профессионал, ответственный за управление и поддержку информационных систем и сетей компании.
Сборщик
Специалист, производящий или составляющий компоненты электроники: платы, схемы, кабели или другие электронные устройства.
Оператор SOC (Security Operations Center)
Специалист по информационной безопасности, отвечающий за мониторинг, выявление и реагирование на потенциальные угрозы безопасности в сети и других информационных системах.
Инженер по внедрению сетей ЦОД (Центр обработки данных)
Отвечает за планирование, развертывание и управление сетевой инфраструктурой Центра обработки данных.
Инженер по внедрению серверных решений
Специалист, отвечающий за планирование, развертывание и управление серверной инфраструктурой.
Техник-сборщик средств технической защиты информации
Отвечает за сбор, установку и обслуживание различных технических средств, предназначенных для обеспечения технической защиты объектов.
Инженер-испытатель (специальные исследования средств ТЗИ)
Специалист, чья работа связана с проведением испытаний, анализом результатов и определением соответствия требованиям.
Инженер-проектировщик электропитания и освещения
Отвечает за разработку и проектирование электропитания и освещения для различных зданий и инженерных объектов.
Ранее мы писали, что на рынке труда Евросоюза потребуется 11 млн работников IT-сферы, которых будут привлекать из-за пределов ЕС. Рынок труда в Европе сталкивается со значительными вызовами, связанными с влиянием геополитической ситуации, конкурентоспособностью рабочей силы, возможностями развития и инноваций, а также «зеленым переходом». В то же время, поскольку речь идет о привлечении людей за пределами ЕС, возникает вопрос признания их квалификации.
Справка Finance.ua:
- Украинкам с опытом в сфере IT помогут с работой в Германии. Академия женских талантов (Femme talent Academy) открыла набор на новый проект, направленный на женщин из Украины, живущих в Германии, Люксембурге или желающих жить там и найти себя на тамошнем рынке труда.
- Будущие участницы проекта получат возможность работать в ІТ в известной европейской компании, пройти серию тренингов с экспертами из разных отраслей, таких как коучинг, коммуникация, HR, развитие лидерства и ІТ, получат персональный коучинг для начала индивидуальной карьеры в Германии или Люксембурге.
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