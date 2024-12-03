Какие причины для неявки в ТЦК по повестке считаются уважительными — Finance.ua

Какие причины для неявки в ТЦК по повестке считаются уважительными Сегодня 09:33 — Личные финансы

Какие причины для неявки в ТЦК по повестке считаются уважительными

По данным Опендатабот, в Украине растут долги по штрафам, выписанным за нарушение правил воинского учета. Более 21 тысячи производств за нарушение воинского учета было зафиксировано за 10 месяцев 2024 года. Это в 2 раза больше, чем за весь 2023 год.

Какие же причины для неявки в ТЦК по повестке считаются уважительными:

действие стихийного бедствия;

военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, лишившие того, кто получил повестку, возможности лично прибыть в определенные пункт и срок;

смерть или тяжелая болезнь близкого родственника". Важно знать, что наличие таких причин должно быть подтверждено документально.

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Военнообязанный должен лично явиться в ТЦК в течение трех дней с даты указанной в повестке, и устно или письменно сообщить об уважительных причинах неявки и предоставить документы.

Штрафы. В случае неявки без уважительных причин предусмотрен штраф от 17 000 до 25 500 гривен.

Напомним, спикер Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Роман Истомин объяснил , как именно разыскивают граждан, нарушивших правила воинского учета. По его словам, человек, не уточнивший свои данные в ТЦК, автоматически в розыск не подается.

докажет, что не получал повестки или что он не явился в ТЦК по уважительным причинам. Как рассказала правозащитница, если вы не получали повестки и не уклонялись от мобилизации, в этом случае можно явиться к следователю, объявившему в розыск, с соответствующим ходатайством об отмене такого постановления и прекращении розыска. Административное дело могут закрыть, если военнообязанный

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