Какие подержанные автомобили чаще всего покупают украинцы (таблица) — Finance.ua

Какие подержанные автомобили чаще всего покупают украинцы (таблица) Сегодня 19:02 — Личные финансы

Какие подержанные автомобили чаще всего покупают украинцы (таблица)

Первого июля закончился период действия нулевой растаможки, поэтому в OLX Авто решили проанализировать, какие же автомобили больше всего предлагали на украинском рынке в течение этого времени и где украинцы наиболее активно искали новый автомобиль.

До начала полномасштабного вторжения, с 1 января по 24 февраля, украинцев интересовало авто с пробегом около 1,8 млн раз. Больше всего откликов на объявления, по данным OLX Авто, получали продавцы из пяти областей: Киевской, Днепропетровской, Одесской, Львовской и Запорожской.

В марте из-за изменения спроса покупателей пятое место среди регионов заняла Ивано-Франковская область, куда мигрировали как временно перемещенные лица, так и сами бизнесы. В течение действия нулевой растаможки список топ-регионов для поиска на автомобиле с пробегом не менялся, а собственным транспортом по всей Украине за три месяца стали интересоваться 2,3 млн раз.

Какие машины предлагали в течение действия нулевой растаможки

В регионах с наибольшим спросом среди украинцев чаще других типов кузова выставляли на продажу седаны . Так, в течение апреля-июня достаточно много объявлений было в Киевской и Днепропетровской областях. Интересно, что, сравнивая данные с мирным периодом, объявлений с таким типом кузова увеличилось на 81,5% в Ивано-Франковской и Львовской областях. В этих регионах вдвое больше стали предлагать хэтчбеки, универсалы и внедорожники.

Что касается самых популярных марок в этих областях, то по аналитике OLX Авто на Днепропетровщине активно предлагали Daewoo (2 575 объявлений), фаворитом продаж среди одесситов стала Toyota (1 887 объявлений), а вот Volkswagen был лидером по количеству предложений сразу в трех областях. Киевской (5 875 объявлений), Львовской (4 837 объявлений) и Ивано-Франковской (2 414 объявлений).

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В то же время, много предложений в регионе не всегда означает, что и цены будут наиболее доступными. Ту же модель Daewoo Lanos 2007 года, которую предлагают на рынке больше всего, можно было найти дешевле на Львовщине или Одесщине. Среди трех областей, где продавали много Volkswagen Passat 2012 года, в Ивано-Франковской области цена была доступнее. Toyota Camry 2008 года с пробегом тоже была дешевле на Западе Украины.

Средняя стоимость авто с пробегом по данным OLX Авто, апрель-июнь 2022 года (цены в грн)

Модель / год выпуска Днепропетровская Ивано-Франковская Киевская Львовская Одесская Volkswagen Passat 2012 292 126 293 859 301 622 317 005 300 794 Toyota Camry 2008 283 042 199 431 272 539 259 385 273 467 Daewoo Lanos 2007 77 987 76 373 71 109 68 404 69 331

По типу топлива подержанное авто на бензине чаще предлагали в Киевской области (25,8 тыс. объявлений). Больше всего дизельных авто можно было найти на Львовщине (13 тыс. объявлений). В этих же областях было достаточно электрокаров (1,5 тыс. объявлений). А вот предложений о продаже гибридов по сравнению с другими регионами было много в Одесской области (620 объявлений). Интересно, что по сравнению с периодом до вторжения только в этих областях рынок пополнился электрокарами на 89% и гибридами на 62%.

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