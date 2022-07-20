Украинский авторынок сократился на 60% — Finance.ua

Украинский авторынок сократился на 60% Сегодня 21:01 — Личные финансы

Украинский авторынок сократился на 60%

По итогам первого полугодия украинский авторынок снизился на 61%, демонстрируя продажу 20,9 тыс. новых автомобилей. И даже на фоне невероятного спада европейского авторынка все же потеряно 5 позиций по сравнению с прошлогодними показателями.

Об этом свидетельствуют данные AUTO-Consulting.

Согласно анализу продаж новых автомобилей в Европе и Украине, наша страна в первом полугодии заняла 26 место по продажам в Европе, потеряв 5 позиций (в 2021 году Украина была 21-й). Конечно, такие показатели были вызваны агрессией россии в Украине.

Но кризис на авторынке наблюдается по всей Европе: суммарно почти 20-процентный спад и отрицательные результаты на большинстве авторынков (26 из 33), а рост продаж зафиксирован только в 6 странах. При этом 16 крупнейших авторынков Европы демонстрируют падение продаж.

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Позитивом на этом фоне выглядят утопические показатели страны-агрессора россии. И хотя в продажах потери наибольшие (не считая Украины) −57%, потеряна лишь одна позиция в европейском рейтинге (Испания обошла россию), в мае-июне российские спад продаж превысил 80%.

Авторынку прогнозируют по итогам года дальнейшее падение. То есть у Украины шансы выстоять и победить и здесь значительно выше.

Кроме того, на украинский авторынок, несмотря на войну, повлияли и массовые поставки подержанных автомобилей из Европы, которых за эти 6 месяцев было зарегистрировано более 280 тыс., что на 33% больше прошлогодних показателей. Это означает, что спрос на автотранспорт в Украине очень велик, а после нашей победы и восстановления инфраструктуры и потерянных у населения автомобилей рынок будет только расти.

www.autoconsulting.com.ua

Тем более, украинский авторынок после мартовского провала растет каждый месяц (по отношению к предыдущему). А логистические цепи восстанавливаются и стабилизируются.

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