Самое необычное американское авто 70-х продали на аукционе за $1,65 миллиона (фото) — Finance.ua
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Самое необычное американское авто 70-х продали на аукционе за $1,65 миллиона (фото)

Технологии&Авто
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Самое необычное американское авто 70-х продали на аукционе за $1,65 миллиона (фото)
Самое необычное американское авто 70-х продали на аукционе за $1,65 миллиона (фото)
В Лас-Вегасе с аукциона Barrett-Jackson была продана редкая Plymouth Road Runner Superbird 1970 года. За него выторговали 1,65 миллиона долларов, и он стал одним из самых дорогих американских авто всех времен. Об этом сообщает официальный сайт аукционного дома.
Plymouth Road Runner Superbird — одна из самых нестандартных моделей за всю историю американского автопрома. Он и его собрат Dodge Charger Daytona стали первыми в мире серийными автомобилями с задним антикрылом.
Самое необычное американское авто 70-х продали на аукционе за $1,65 миллиона (фото)
Такие необычные машины создавались для гонки NASCAR. На скоростных овальных автодромах они разгонялись до 300-320 км/ч, но при такой скорости аэродинамика играет огромную роль. Поэтому в Plymouth Road Runner 1970 спереди установили обтекатель с выдвижными фарами, а сзади — антикрыло.
Правила NASCAR в то время требовали, чтобы в гонке участвовали серийные модели. Вот почему выпустили серию таких Road Runner и назвали спецверсию Superbird.
Самое необычное американское авто 70-х продали на аукционе за $1,65 миллиона (фото)
Однако лишь 135 автомобилей получили такой же двигатель, как у гоночного Superbird — 7,0-литровый V8 Hemi мощностью 425 л. с. С ним разгон до 100 км/ч занимает 5 с.
Именно такой Plymouth Road Runner Superbird и выставили на продажу. Автомобиль хорошо сохранился и почти полностью соответствует оригиналу.
По материалам:
Фокус
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