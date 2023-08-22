Какие отрасли предпринимательства являются крупнейшими налогоплательщиками — Finance.ua

Какие отрасли предпринимательства являются крупнейшими налогоплательщиками Сегодня 17:02 — Личные финансы

Какие отрасли предпринимательства являются крупнейшими налогоплательщиками

Предприятия перерабатывающей промышленности уплатили больше всего налогов, сборов и платежей в госбюджет в первые семь месяцев года — 17,1%.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

На втором месте в рейтинге отраслей-крупнейших плательщиков — предприятия оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных средств и мотоциклов — 16,5%.

Третье место по отчислениям в бюджет заняли субъекты хозяйствования сферы «Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование» — 14,0%. Четвертое — «Добывающая промышленность и разработка карьеров» — 8,9%.

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Наибольший рост оплаты за 7 месяцев 2023 года по отношению к 7 месяцам 2022 года произошел в субъектах отраслей:

«Перерабатывающая промышленность» — рост в 1,5 раза, или +40,3 млрд грн;

«Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование» — рост в 1,5 раза, или +33,8 млрд грн;

«Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» — рост в 1,1 раза или +12,8 млрд гривен.

Справка Finance.ua:

Налоговая до конца года проверит 1275 бизнесов, в перечень попали компании с подакцизным товаром, банки и игорный бизнес;

Напомним, с 1 августа 2023 года в Украине отменили возможность для физлиц-предпринимателей и юрлиц применять ставку единого налога в 2% от дохода. ФЛП, которые с 1 августа вернулись с 2% на свою предыдущую ставку и группу, нужно проверить количество работников и виды деятельности. Необходимо успеть до 1 сентября 2023 года.

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