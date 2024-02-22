Какие новые профессии можно получить с помощью центра занятости (получить деньги на обучение) — Finance.ua

Какие новые профессии можно получить с помощью центра занятости (получить деньги на обучение) Сегодня 20:01 — Личные финансы

У Государственной службы занятости около 400 образовательных программ для повышения квалификации. Это фактически все, что востребовано на рынке.

Об этом рассказала в интервью РБК-Украина и.о. директора Департамента реализации политики занятости Государственного центра занятости Елена Мельник.

Например, это может быть «доточка» каких-либо компетенций в бухгалтерском учете, повышение квалификации электрогазосварщика или электрика. Могут научить 95 лицензированным рабочим профессиям.

Для кого бесплатно

Для зарегистрированных безработных обучение бесплатное. Также возмещаются расходы на проживание и доезд до места обучения.

Возможна и смена профессии, если нет нужной вакансии. Если у человека есть мотивация и он готов сменить свою профессию, то можно получить другую профессию.

Ваучеры на обучение (профессии)

Можно получить ваучер на обучение по 124 профессиям и специальностям. Это IT-технологии, строительство, транспорт, медицина. Ваучер — это документ, дающий право на покрытие стоимости обучения, которую выбрал себе человек, в пределах 30 280 тысяч гривен.

Кто может получить

Есть определенные категории, которые могут его получить — например, люди старше 45 лет, уволенные с военной службы, ВПЛ, люди, которые были ранены в результате военной агрессии, люди после плена, люди с инвалидностью.

Все желающие должны иметь профессионально-техническое, профессиональное высшее или высшее образование и не быть зарегистрированными в службе занятости как безработные.

Ранее мы писали , что 41% украинцев не могут найти работу с достойной оплатой.

По мнению соискателей, сейчас работодатели стали более требовательны к навыкам кандидатов, а для успешного поиска работы нужно проявлять больше активности самим соискателям — так считают 18% респондентов.

Согласно опросу GRC, из 2400 опрошенных 60% работают в украинских компаниях, 17% - в международном бизнесе. 71% респондентов имеют опыт работы более 10 лет, 6% опрошенных — это молодые специалисты и студенты. 68% опрошенных имеют работу, остальные не трудоустроены.

Основные сложности, с которыми сталкиваются украинцы при поиске работы:

● 41% не могут найти работу с достойной оплатой;

● 29% отмечают уменьшение количества вакансий в профессии;

● 23% не могут найти работу из-за дискриминации по возрасту;

● 22% респондентов отмечают, что на поиск работы уходит больше сил и времени;

● 22% отметили отсутствие фидбека от рекрутеров после собеседования и при откликах на вакансии, и 21% кандидатов указывают на отсутствие обратной связи после прохождения собеседования.

Справка Finance.ua:

Удаленный формат работы сейчас актуален, как никогда. Поэтому эксперты robota.ua подготовили подборку вакансий от работодателей, которые позволяют работникам либо с самого начала работать удаленно, либо посещать офис по собственному желанию.

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