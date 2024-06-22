Какие методы воздействия использует интернет-реклама на потребительское поведение — Finance.ua
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Какие методы воздействия использует интернет-реклама на потребительское поведение

Личные финансы
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Какие методы воздействия использует интернет-реклама на потребительское поведение
Какие методы воздействия использует интернет-реклама на потребительское поведение, Фото: freepik
Интернет-реклама является неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Она окружает нас повсюду — от социальных сетей до поисковиков, влияя на наши ежедневные потребительские решения.
Финкульт рассказывает о методах воздействия, которые использует интернет-реклама на потребительское поведение.
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Персонализация. Реклама быстро адаптируется к вашим интересам и индивидуальным потребностям, что увеличивает вероятность покупки.
Таргетинг. Стратегия маркетинга, направленная на предоставление рекламных предложений конкретным аудиториям пользователей на основе их поведения в интернете.
Постоянное наличие. Означает, что вам показывают именно те товары и услуги, которые могут вас заинтересовать.
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Постоянный поток рекламных сообщений формирует наши предпочтения и побуждает к затратам и импульсивным покупкам под влиянием эмоций.
Социальное влияние. Реклама часто использует отзывы и рекомендации других людей, что повышает ее влияние на ваше потребительское поведение.

Как контролировать расходы

1. Определите месячный предел на непредвиденные расходы. Если видите товар, который хотите купить срочно, дайте себе немного времени на принятие окончательного решения.
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2. Воспользуйтесь возможностью сэкономить с помощью программ лояльности, купонов и промокодов.
3. Используйте блокировщики рекламы. Установка функций браузера, блокирующих рекламу, уменьшит количество соблазнительных рекламных предложений.
4. Избегайте хранения платежных данных при расчете на сайтах.
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5. Не подвергайтесь воздействию эмоциональных манипуляций рекламы. Прежде чем совершить покупку, подумайте, действительно ли вам нужен этот товар.
6 Всегда проверяйте цены в разных магазинах, прежде чем оплатить желаемую покупку.
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По материалам:
Finance.ua
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