Какие квартиры продаются быстрее всего: основные факторы

Даже когда рынок недвижимости замирает, есть квартиры, разлетающиеся чуть ли не мгновенно. Их покупают быстрее других, независимо от экономической ситуации. Секрет — в сочетании цены и ключевых параметров, которые большинство покупателей считают «золотым стандартом» жилья.

Люди ориентируются на комфорт, удобство и перспективность инвестиций, отмечает бренд- и бизнес-директор ЛУН Денис Судилковский. Именно поэтому спрос на такие квартиры сохраняется вне зависимости от экономических условий.

Локация квартиры имеет ключевое значение

Месторасположение жилья было и остается основным фактором продажи. Квартиры в центральных районах или рядом с развитой инфраструктурой всегда находят покупателя.

Наибольшим спросом пользуются:

квартиры возле метро или общественного транспорта;

жилье рядом с детсадами, школами, больницами;

квартиры в районах с магазинами и торговыми центрами;

квартиры в спокойных районах с зелёными зонами.

Планировка квартиры влияет на продажу

Вторым важным критерием является планировка. Квартиры с рациональным использованием пространства, правильными пропорциями комнат и удобным расположением кухни и санузлов пользуются стабильным спросом.

Покупатели чаще всего выбирают:

однокомнатные квартиры с современной планировкой;

двухкомнатные варианты с большими гостиными;

кухни-студии, соединенные с жилой зоной;

квартиры без лишних коридоров и темных ниш.

Этаж и ориентация квартиры влияют на спрос

«Лучше всего продаются квартиры на средних этажах. Они считаются оптимальными для жизни, ведь сочетают комфорт и доступность», — говорит Судилковский.

Преимущества средних этажей:

меньше шума с улицы;

безопаснее в случае аварийных ситуаций;

удобство при пользовании лифтом;

лучшая изоляция от перепадов температур.

Квартиры с окнами на солнечную сторону всегда привлекают больше покупателей, ведь они светлее, теплее и экономнее в отоплении.

Состояние квартиры формирует впечатление покупателей

Жилье с хорошим ремонтом продается быстрее. Даже базовое обновление может повысить интерес к квартире.

Больше всего ценятся:

квартиры с современным качественным ремонтом;

варианты в состоянии «заходи и живи»;

квартиры без проблем с влажностью и коммуникациями;

жилье с сохранившимися полами и сантехникой.

Площадь квартиры определяет целевую аудиторию

Стабильным спросом пользуются квартиры средней площади — от 40 до 70 кв. м. Это жилье подходит большинству покупателей и считается самым практичным вариантом.

Менее привлекательные варианты:

очень маленькие квартиры (до 25 кв. м) — воспринимаются как временные;

большие апартаменты свыше 100 кв. м — подходят только ограниченному количеству клиентов.

Юридическая чистота квартиры ускоряет сделку

Квартира с полным пакетом документов всегда продается лучше.

Что проверяют покупатели:

есть ли обременения или долги;

нет ли судебных споров по поводу жилья;

историю перехода права собственности;

наличие зарегистрированных лиц в квартире.

Новостройки и вторичный рынок

Новостройки привлекают современными планировками, энергоэффективностью и паркингами. Быстрее всего продаются квартиры, уже введенные в эксплуатацию. Вторичный рынок выигрывает благодаря готовности к заселению и более низкой стоимости.

