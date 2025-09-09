Какие квартиры продаются быстрее всего: основные факторы
Даже когда рынок недвижимости замирает, есть квартиры, разлетающиеся чуть ли не мгновенно. Их покупают быстрее других, независимо от экономической ситуации. Секрет — в сочетании цены и ключевых параметров, которые большинство покупателей считают «золотым стандартом» жилья.
Люди ориентируются на комфорт, удобство и перспективность инвестиций, отмечает бренд- и бизнес-директор ЛУН Денис Судилковский. Именно поэтому спрос на такие квартиры сохраняется вне зависимости от экономических условий.
Локация квартиры имеет ключевое значение
Месторасположение жилья было и остается основным фактором продажи. Квартиры в центральных районах или рядом с развитой инфраструктурой всегда находят покупателя.
Наибольшим спросом пользуются:
- квартиры возле метро или общественного транспорта;
- жилье рядом с детсадами, школами, больницами;
- квартиры в районах с магазинами и торговыми центрами;
- квартиры в спокойных районах с зелёными зонами.
Планировка квартиры влияет на продажу
Вторым важным критерием является планировка. Квартиры с рациональным использованием пространства, правильными пропорциями комнат и удобным расположением кухни и санузлов пользуются стабильным спросом.
Покупатели чаще всего выбирают:
- однокомнатные квартиры с современной планировкой;
- двухкомнатные варианты с большими гостиными;
- кухни-студии, соединенные с жилой зоной;
- квартиры без лишних коридоров и темных ниш.
Этаж и ориентация квартиры влияют на спрос
«Лучше всего продаются квартиры на средних этажах. Они считаются оптимальными для жизни, ведь сочетают комфорт и доступность», — говорит Судилковский.
Преимущества средних этажей:
- меньше шума с улицы;
- безопаснее в случае аварийных ситуаций;
- удобство при пользовании лифтом;
- лучшая изоляция от перепадов температур.
Квартиры с окнами на солнечную сторону всегда привлекают больше покупателей, ведь они светлее, теплее и экономнее в отоплении.
Состояние квартиры формирует впечатление покупателей
Жилье с хорошим ремонтом продается быстрее. Даже базовое обновление может повысить интерес к квартире.
Больше всего ценятся:
- квартиры с современным качественным ремонтом;
- варианты в состоянии «заходи и живи»;
- квартиры без проблем с влажностью и коммуникациями;
- жилье с сохранившимися полами и сантехникой.
Площадь квартиры определяет целевую аудиторию
Стабильным спросом пользуются квартиры средней площади — от 40 до 70 кв. м. Это жилье подходит большинству покупателей и считается самым практичным вариантом.
Менее привлекательные варианты:
- очень маленькие квартиры (до 25 кв. м) — воспринимаются как временные;
- большие апартаменты свыше 100 кв. м — подходят только ограниченному количеству клиентов.
Юридическая чистота квартиры ускоряет сделку
Квартира с полным пакетом документов всегда продается лучше.
Что проверяют покупатели:
- есть ли обременения или долги;
- нет ли судебных споров по поводу жилья;
- историю перехода права собственности;
- наличие зарегистрированных лиц в квартире.
Новостройки и вторичный рынок
Новостройки привлекают современными планировками, энергоэффективностью и паркингами. Быстрее всего продаются квартиры, уже введенные в эксплуатацию. Вторичный рынок выигрывает благодаря готовности к заселению и более низкой стоимости.
