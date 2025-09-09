0 800 307 555
Какие квартиры продаются быстрее всего: основные факторы

Недвижимость
50
Даже когда рынок недвижимости замирает, есть квартиры, разлетающиеся чуть ли не мгновенно. Их покупают быстрее других, независимо от экономической ситуации. Секрет — в сочетании цены и ключевых параметров, которые большинство покупателей считают «золотым стандартом» жилья.
Люди ориентируются на комфорт, удобство и перспективность инвестиций, отмечает бренд- и бизнес-директор ЛУН Денис Судилковский. Именно поэтому спрос на такие квартиры сохраняется вне зависимости от экономических условий.

Локация квартиры имеет ключевое значение

Месторасположение жилья было и остается основным фактором продажи. Квартиры в центральных районах или рядом с развитой инфраструктурой всегда находят покупателя.
Наибольшим спросом пользуются:
  • квартиры возле метро или общественного транспорта;
  • жилье рядом с детсадами, школами, больницами;
  • квартиры в районах с магазинами и торговыми центрами;
  • квартиры в спокойных районах с зелёными зонами.

Планировка квартиры влияет на продажу

Вторым важным критерием является планировка. Квартиры с рациональным использованием пространства, правильными пропорциями комнат и удобным расположением кухни и санузлов пользуются стабильным спросом.
Покупатели чаще всего выбирают:
  • однокомнатные квартиры с современной планировкой;
  • двухкомнатные варианты с большими гостиными;
  • кухни-студии, соединенные с жилой зоной;
  • квартиры без лишних коридоров и темных ниш.
Этаж и ориентация квартиры влияют на спрос

«Лучше всего продаются квартиры на средних этажах. Они считаются оптимальными для жизни, ведь сочетают комфорт и доступность», — говорит Судилковский.
Преимущества средних этажей:
  • меньше шума с улицы;
  • безопаснее в случае аварийных ситуаций;
  • удобство при пользовании лифтом;
  • лучшая изоляция от перепадов температур.
Квартиры с окнами на солнечную сторону всегда привлекают больше покупателей, ведь они светлее, теплее и экономнее в отоплении.

Состояние квартиры формирует впечатление покупателей

Жилье с хорошим ремонтом продается быстрее. Даже базовое обновление может повысить интерес к квартире.
Больше всего ценятся:
  • квартиры с современным качественным ремонтом;
  • варианты в состоянии «заходи и живи»;
  • квартиры без проблем с влажностью и коммуникациями;
  • жилье с сохранившимися полами и сантехникой.

Площадь квартиры определяет целевую аудиторию

Стабильным спросом пользуются квартиры средней площади — от 40 до 70 кв. м. Это жилье подходит большинству покупателей и считается самым практичным вариантом.
Менее привлекательные варианты:
  • очень маленькие квартиры (до 25 кв. м) — воспринимаются как временные;
  • большие апартаменты свыше 100 кв. м — подходят только ограниченному количеству клиентов.

Юридическая чистота квартиры ускоряет сделку

Квартира с полным пакетом документов всегда продается лучше.
Что проверяют покупатели:
  • есть ли обременения или долги;
  • нет ли судебных споров по поводу жилья;
  • историю перехода права собственности;
  • наличие зарегистрированных лиц в квартире.

Новостройки и вторичный рынок

Новостройки привлекают современными планировками, энергоэффективностью и паркингами. Быстрее всего продаются квартиры, уже введенные в эксплуатацию. Вторичный рынок выигрывает благодаря готовности к заселению и более низкой стоимости.
Недвижимость
