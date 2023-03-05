Какие кроссоверы можно купить в Украине за 8 тыс. долл. — Finance.ua
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Какие кроссоверы можно купить в Украине за 8 тыс. долл.

Личные финансы
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Автомобильный сегмент кроссоверов — один из наиболее динамичных не только на украинском автомобильном рынке, но и рынках многих других стран.
Какие кроссоверы можно купить в Украине за 8 тыс. долл.
AUTO.RIA предлагает выбор лучших кроссоверов по привлекательной цене в диапазоне от $7000 до $9000, пишет Avtosota.
Среди лучших кроссоверов с ценой в пределах указанного диапазона можно отметить следующие модели:
  • Hyundai Tucson, доступный в продаже в количестве 410 штук в диапазоне выпуска с 2005 по 2008 год.
  • Nissan Qashqai, который можно найти в продаже в 230 экземплярах с диапазоном лет выпуска между 2007 и 2009 годом.
  • Mitsubishi Outlander, который предлагается в 180 экземплярах с диапазоном выпуска между 2005 и 2009 годами.
  • Suzuki Grand Vitara, который доступен в количестве 150 экземпляров с диапазоном лет выпуска между 2005 и 2008 годом.
  • KIA Sportage, который можно найти в продаже в 150 экземплярах с диапазоном выпуска между 2005 и 2009 годами.

Справка Finance.ua:

  • Аналитики собрали доступные в Европе (и Украине) 3-рядные SUV, способные с комфортом перевозить семерых взрослых мужчин ростом около 185 см.
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По материалам:
Автотема
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