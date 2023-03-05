Какие кроссоверы можно купить в Украине за 8 тыс. долл. — Finance.ua

Какие кроссоверы можно купить в Украине за 8 тыс. долл. Сегодня 06:30 — Личные финансы

Автомобильный сегмент кроссоверов — один из наиболее динамичных не только на украинском автомобильном рынке, но и рынках многих других стран.

AUTO.RIA предлагает выбор лучших кроссоверов по привлекательной цене в диапазоне от $7000 до $9000, пишет Avtosota.

Среди лучших кроссоверов с ценой в пределах указанного диапазона можно отметить следующие модели:

Hyundai Tucson, доступный в продаже в количестве 410 штук в диапазоне выпуска с 2005 по 2008 год.

доступный в продаже в количестве 410 штук в диапазоне выпуска с 2005 по 2008 год. Nissan Qashqai, который можно найти в продаже в 230 экземплярах с диапазоном лет выпуска между 2007 и 2009 годом.

который можно найти в продаже в 230 экземплярах с диапазоном лет выпуска между 2007 и 2009 годом. Mitsubishi Outlander, который предлагается в 180 экземплярах с диапазоном выпуска между 2005 и 2009 годами.

который предлагается в 180 экземплярах с диапазоном выпуска между 2005 и 2009 годами. Suzuki Grand Vitara , который доступен в количестве 150 экземпляров с диапазоном лет выпуска между 2005 и 2008 годом.

, который доступен в количестве 150 экземпляров с диапазоном лет выпуска между 2005 и 2008 годом. KIA Sportage, который можно найти в продаже в 150 экземплярах с диапазоном выпуска между 2005 и 2009 годами.

Справка Finance.ua:

Аналитики собрали доступные в Европе (и Украине) 3-рядные SUV, способные с комфортом перевозить семерых взрослых мужчин ростом около 185 см.

ТОП-3 самых удивительных моделей автомобилей в мире.

Если вам нужна Зеленая карта и еще раздумываете, где это сделать, то на Finance.ua мы можем оформить ее за несколько минут.

Автотема По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.