ТОП-3 найдивніших моделей автомобілів у світі (фото) — Finance.ua
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ТОП-3 найдивніших моделей автомобілів у світі (фото)

Технології&Авто
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Існує багато моделей автомобілів, які можуть здатися дивними або незвичними, як з зовнішнього вигляду, так і з технічної точки зору. Ось декілька з найбільш дивних моделей автомобілів:
  • Peel P50 — найменший автомобіль у світі, який був випущений в 1962 році. Цей триколісний автомобіль був довжиною всього 54 дюйми (137 см) і міг перевозити тільки одного пасажира.
ТОП-3 найдивніших моделей автомобілів у світі (фото)
  • Reliant Robin — це британський триколісний автомобіль, який був випущений в 1973 році. Його дивний дизайн та незвичайна конфігурація коліс зробили його предметом насмішок та гумору.
ТОП-3 найдивніших моделей автомобілів у світі (фото)
  • BMW Isetta — ще (фото вище на головному зображенні до цього матеріалу) один триколісний автомобіль, випущений в 1955 році. Цей невеликий автомобіль мав двері, які відкривалися вперед, і міг перевозити до двох пасажирів.
ТОП-3 найдивніших моделей автомобілів у світі (фото)
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За матеріалами:
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