ТОП-3 найдивніших моделей автомобілів у світі (фото) — Finance.ua

ТОП-3 найдивніших моделей автомобілів у світі (фото) Сьогодні 07:15 — Технології&Авто

Існує багато моделей автомобілів, які можуть здатися дивними або незвичними, як з зовнішнього вигляду, так і з технічної точки зору. Ось декілька з найбільш дивних моделей автомобілів:

Peel P50 — найменший автомобіль у світі, який був випущений в 1962 році. Цей триколісний автомобіль був довжиною всього 54 дюйми (137 см) і міг перевозити тільки одного пасажира.

Reliant Robin — це британський триколісний автомобіль, який був випущений в 1973 році. Його дивний дизайн та незвичайна конфігурація коліс зробили його предметом насмішок та гумору.

BMW Isetta — ще (фото вище на головному зображенні до цього матеріалу) один триколісний автомобіль, випущений в 1955 році. Цей невеликий автомобіль мав двері, які відкривалися вперед, і міг перевозити до двох пасажирів.

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