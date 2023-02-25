Найзручніші сидіння: Топ-3 сімейних SUV — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Найзручніші сидіння: Топ-3 сімейних SUV

Технології&Авто
87
MMR.net.ua зібрали доступні в Європі (і Україні) 3-рядні SUV, які здатні з комфортом перевозити сімох дорослих чоловіків зростом близько 185 см.
Звісно, що навіть найкращі 3-рядні SUV не можуть до кінця потягатися у зручності посадки на останніх задніх місцях з повнорозмірними мінівенами та мікроавтобусами, проте різниця не така вже значна, як можна собі уявити.

3. Hyundai Palisade

  • Клас: великий SUV з несучим кузовом;
  • Посадка на 3-му ряді: 6/10;
  • Простір для ніг на 3-му ряді: 8/10;
  • Простір для голови на 3-му ряді: 7/10.
Найзручніші сидіння: Топ-3 сімейних SUV

2. Mercedes-Benz GLS

  • Клас: повнорозмірний SUV з несучим кузовом;
  • Посадка на 3-му ряді: 8/10;
  • Простір для ніг на 3-му ряді: 8/10;
  • Простір для голови на 3-му ряді: 7/10.
Найзручніші сидіння: Топ-3 сімейних SUV

1. Land Rover Defender 130

  • Клас: повнорозмірний SUV / off-roader з несучим кузовом;
  • Посадка на 3-му ряді: 9/10;
  • Простір для ніг на 3-му ряді: 8/10;
  • Простір для голови на 3-му ряді: 9/10.
Найзручніші сидіння: Топ-3 сімейних SUV
130-й Defender — єдиний повноцінний 8-місний SUV у цьому списку. Його 3-й ряд, окрім широкого повнорозмірного дивану, захоплює організацією простору: тут вам і м’які підлокітники, і підстаканники, і сіточка для дрібних речей / телефону, і панорамний дах прямо над головою, і електрорегулювання кута нахилу спинки. Ба більше: ні в одному іншому «джипі», навіть в американських «повнорозмірниках», ви не знайдете ручки для тримання збоку на стелі, точно такої самої, як на перших двох рядах.
До речі, якщо вам потрібна Зелена картка і ще роздумуєте, де це зробити, то на Finance.ua ми можемо оформити її за кілька хвилин.

Придбати зелену картку швидко🚙

За матеріалами:
MMR
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.