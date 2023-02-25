Найзручніші сидіння: Топ-3 сімейних SUV — Finance.ua

Найзручніші сидіння: Топ-3 сімейних SUV Сьогодні 19:00 — Технології&Авто

MMR.net.ua зібрали доступні в Європі (і Україні) 3-рядні SUV, які здатні з комфортом перевозити сімох дорослих чоловіків зростом близько 185 см.

Звісно, що навіть найкращі 3-рядні SUV не можуть до кінця потягатися у зручності посадки на останніх задніх місцях з повнорозмірними мінівенами та мікроавтобусами, проте різниця не така вже значна, як можна собі уявити.

3. Hyundai Palisade

Клас: великий SUV з несучим кузовом;

Посадка на 3-му ряді: 6/10;

Простір для ніг на 3-му ряді: 8/10;

Простір для голови на 3-му ряді: 7/10.

2. Mercedes-Benz GLS

Клас: повнорозмірний SUV з несучим кузовом;

Посадка на 3-му ряді: 8/10;

Простір для ніг на 3-му ряді: 8/10;

Простір для голови на 3-му ряді: 7/10.

1. Land Rover Defender 130

Клас: повнорозмірний SUV / off-roader з несучим кузовом;

Посадка на 3-му ряді: 9/10;

Простір для ніг на 3-му ряді: 8/10;

Простір для голови на 3-му ряді: 9/10.

130-й Defender — єдиний повноцінний 8-місний SUV у цьому списку. Його 3-й ряд, окрім широкого повнорозмірного дивану, захоплює організацією простору: тут вам і м’які підлокітники, і підстаканники, і сіточка для дрібних речей / телефону, і панорамний дах прямо над головою, і електрорегулювання кута нахилу спинки. Ба більше: ні в одному іншому «джипі», навіть в американських «повнорозмірниках», ви не знайдете ручки для тримання збоку на стелі, точно такої самої, як на перших двох рядах.

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