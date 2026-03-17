Какие китайские автомобили выбирают украинцы — рейтинг моделей

В Украине сократились продажи китайских автомобилей
В феврале украинцы существенно сократили покупку легковых автомобилей из Китая. В общей сложности было приобретено 466 авто, что на 48% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Спрос упал, но рынок остается разнообразным

Из общего количества приобретенных автомобилей большинство составляли новые — 386 единиц (минус 44%). Подержанных авто зарегистрировали 80, и здесь падение еще более ощутимо — минус 62%.
По типам двигателей ситуация выглядит так:
  • электромобили — 38%;
  • бензиновые автомобили — 29%;
  • гибриды — 28%;
  • дизель — 5%.
Для сравнения год назад электромобили занимали 83% сегмента, что свидетельствует о существенном изменении предпочтений украинцев.

Самые популярные модели

Среди новых легковушек китайского происхождения украинцы чаще всего выбирали:
  • BYD Sea Lion 06 — 21 авто;
  • MG ZS — 19;
  • Chery Tiggo 4 — 18;
  • Jetour X50 — 17;
  • BYD Qin — 16.
На рынке подержанных авто лидерами стали:
  • Buick Envision — 13 авто;
  • Volvo S90 — 7;
  • Audi Q4 — 7;
  • BYD Song l — 6;
  • BYD Song Plus — 5.
В целом, несмотря на спад продаж, китайские авто остаются заметной частью украинского авторынка, хотя структура спроса постепенно меняется.
Ранее мы сообщали, что в течение 2025 года украинцы приобрели почти 40 тыс. новых и подержанных автомобилей китайского производства.
Светлана Вышковская
Также по теме
Также по теме
