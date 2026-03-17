Какие китайские автомобили выбирают украинцы — рейтинг моделей
В феврале украинцы существенно сократили покупку легковых автомобилей из Китая. В общей сложности было приобретено 466 авто, что на 48% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает Укравтопром.
Спрос упал, но рынок остается разнообразным
Из общего количества приобретенных автомобилей большинство составляли новые — 386 единиц (минус 44%). Подержанных авто зарегистрировали 80, и здесь падение еще более ощутимо — минус 62%.
По типам двигателей ситуация выглядит так:
- электромобили — 38%;
- бензиновые автомобили — 29%;
- гибриды — 28%;
- дизель — 5%.
Для сравнения год назад электромобили занимали 83% сегмента, что свидетельствует о существенном изменении предпочтений украинцев.
Самые популярные модели
Среди новых легковушек китайского происхождения украинцы чаще всего выбирали:
- BYD Sea Lion 06 — 21 авто;
- MG ZS — 19;
- Chery Tiggo 4 — 18;
- Jetour X50 — 17;
- BYD Qin — 16.
На рынке подержанных авто лидерами стали:
- Buick Envision — 13 авто;
- Volvo S90 — 7;
- Audi Q4 — 7;
- BYD Song l — 6;
- BYD Song Plus — 5.
В целом, несмотря на спад продаж, китайские авто остаются заметной частью украинского авторынка, хотя структура спроса постепенно меняется.
Ранее мы сообщали, что в течение 2025 года украинцы приобрели почти 40 тыс. новых и подержанных автомобилей китайского производства.
