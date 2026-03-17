В Украине сократились продажи китайских автомобилей

В феврале украинцы существенно сократили покупку легковых автомобилей из Китая. В общей сложности было приобретено 466 авто, что на 48% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Укравтопром.

Спрос упал, но рынок остается разнообразным

Из общего количества приобретенных автомобилей большинство составляли новые — 386 единиц (минус 44%). Подержанных авто зарегистрировали 80, и здесь падение еще более ощутимо — минус 62%.

По типам двигателей ситуация выглядит так:

электромобили — 38%;

бензиновые автомобили — 29%;

гибриды — 28%;

дизель — 5%.

Для сравнения год назад электромобили занимали 83% сегмента, что свидетельствует о существенном изменении предпочтений украинцев.

Самые популярные модели

Среди новых легковушек китайского происхождения украинцы чаще всего выбирали:

BYD Sea Lion 06 — 21 авто;

MG ZS — 19;

Chery Tiggo 4 — 18;

Jetour X50 — 17;

BYD Qin — 16.

На рынке подержанных авто лидерами стали:

Buick Envision — 13 авто;

Volvo S90 — 7;

Audi Q4 — 7;

BYD Song l — 6;

BYD Song Plus — 5.

В целом, несмотря на спад продаж, китайские авто остаются заметной частью украинского авторынка, хотя структура спроса постепенно меняется.

Ранее мы сообщали , что в течение 2025 года украинцы приобрели почти 40 тыс. новых и подержанных автомобилей китайского производства.

