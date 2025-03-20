Какие изменения произошли относительно реестров налогоплательщиков — Finance.ua

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Какие изменения произошли относительно реестров налогоплательщиков

Казна и Политика
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Какие изменения произошли относительно реестров налогоплательщиков
Какие изменения произошли относительно реестров налогоплательщиков
Государственная налоговая служба Украины обновила форму запроса о получении выписки из реестра плательщиков НДС (идентификатор формы J/F1301705). Теперь в запросе можно указать новый способ получения выписки — в электронной форме.
Об этом сообщила ГНС.
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Выписка в электронной форме направляется в электронный кабинет или по адресу электронной почты плательщика НДС. Для этого в запросе плательщик НДС должен выбрать подходящий способ получения выписки — в электронной форме.
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Напоминаем, что по запросу в электронной форме (идентификатор формы J/F1300406) плательщики НДС могут получить в электронной форме справку из реестра плательщиков НДС со сведениями о своих контрагентах.
Также данные из реестра плательщиков НДС, в том числе информацию об аннулировании регистрации плательщиков НДС, ГНС обнародует в электронном кабинете в разделе «Реестры» (https://cabinet.tax.gov.ua/registers).

Справка Finance.ua:

  • Государственная налоговая служба Украины в рамках выполнения Национальной стратегии доходов до 2030 г. вводит мероприятия по повышению эффективности и прозрачности налогового администрирования, уровня соблюдения налогового законодательства налогоплательщиками, соответствия европейским стандартам.
  • Государственная налоговая служба Украины (ГНС) уменьшила количество предприятий, отнесенных к рисковым, на 10 тыс., и планирует максимально уменьшить количество заблокированных налоговых накладных (НН), сообщил глава ГНС ​​Руслан Кравченко.
По материалам:
Finance.ua
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