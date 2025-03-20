ГНС уменьшило количество рисковых предприятий на 10 тыс. — Finance.ua

ГНС уменьшило количество рисковых предприятий на 10 тыс. Сегодня 15:35 — Казна и Политика

ГНС уменьшило количество рисковых предприятий на 10 тыс.

Государственная налоговая служба Украины (ГНС) уменьшила количество предприятий, отнесенных к рисковым, на 10 тыс., и планирует максимально уменьшить количество заблокированных налоговых накладных (НН), сообщил глава ГНС ​​Руслан Кравченко.

«На сегодняшний день (…) мы уменьшили предприятия, которые были отнесены к рисковым, на 10 тысяч. Убрали эту несправедливую функцию Государственной налоговой службы, которая была в 2024 году и прошлых (годах. — Ред.). Уменьшим процент заблокированных налоговых накладных», — сказал Кравченко во время расширенного заседания платформы «Диалог Власти и Бизнеса» в понедельник, которое транслировалось онлайн.

Он добавил, что в настоящее время доля заблокированных НН составляет 0,4% от поданных, но ГНС хочет уменьшить ее до минимума. Для этого ГНС наработала и подала свою инициативу в Минфин относительно изменений в постановление, регулирующее работы СМКОР, чтобы процент блокирования налоговых накладных не превышал 0,1%.

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