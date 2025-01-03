Какие изменения ожидают украинцев за границей в 2025 году — Finance.ua

Какие изменения ожидают украинцев за границей в 2025 году Сегодня 08:00 — Личные финансы

Какие изменения ожидают украинцев за границей в 2025 году

В странах ЕС находится около 4,2 миллиона украинцев. Об этом свидетельствуют данные Евростата. Больше всего людей со статусом временной защиты приняла Германия (1 129 335 человек, что составляет 26,9% от общего количества). Следом идут Польша (979 835 человек, 23,3%) и Чехия (378 480 человек, 9%).

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Что же изменится для них в 2025 году — читайте дальше.

Германия

С 2025 года Германия запускает новую платежную систему для просителей убежища, предусматривающую выдачу специальных платежных карт вместо традиционной помощи наличными или ваучерами. Эти карты будут введены во всех федеральных землях.

Цель нововведения:

упростить процесс получения помощи: городские и муниципальные власти смогут просто перечислять средства на карту, вместо того чтобы выдавать наличные или ваучеры;

повысить прозрачность использования средств;

снизить нагрузку на местные администрации.

Как это будет работать

Платежная карта для просителей убежища будет функционировать по принципу дебетовой карты. Ежемесячная помощь, которая на сегодняшний день составляет от 400 до 500 евро, будет зачисляться на карту.

Размеры выплат в 2025 году в Германии:

563 евро для одиноких людей;

506 евро для партнеров в семейных парах;

451 евро для взрослых в социальных учреждениях;

471 евро для подростков 14 — 17 лет;

390 евро для детей 6 — 13 лет;

357 евро для детей в возрасте до 5 лет.

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Напомним, повышение минимальной зарплаты в Германии, которое состоится 1 января, окажет влияние на все категории работников, ведь минимальная заработная плата в Германии призвана обеспечить справедливую оплату труда и улучшить благосостояние граждан.

С 1 января 2025 года минимальная зарплата в Германии за час составит 12,82 евро. Это повышение по сравнению с 12,41 евро в 2024 году и является очередным шагом в серии регулярных изменений минимальной заработной платы в Германии, осуществляемых в соответствии с ростом стоимости жизни.

Австрия

авто. Уже с января 2025 года беженцы из Украины, проживающие в Австрии и имеющие автомобили, могут потерять базовые услуги. Австрия лишит помощи украинских беженцев, у которых естьУже с января 2025 года беженцы из Украины, проживающие в Австрии и имеющие автомобили, могут потерять базовые услуги.

Согласно плану, принятому Федерально-государственным координационным советом Австрии по вопросам базового социального обеспечения, с января владение автомобилем может привести к тому, что украинские беженцы будут лишены жилья и ухода.

Применение нового регулирования в конечном счете будет на усмотрение федеральных земель.

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Напомним, что в Украине в очередной раз заговорили о возвращении украинских беженцев из-за границы. Советник президента Украины Александр Камышин заявил, что в начале 2025 года должен стартовать пилотный проект по возвращению украинцев из-за границы. Он будет реализовываться совместно с Германией.

Премьер Украины Денис Шмыгаль также надеется, что все украинцы, выехавшие в Германию во время войны, вернутся в страну. Уже сделаны первые шаги в этом направлении. Так, по его словам, правительство «абсолютно заинтересовано в возвращении в нашу страну всех украинцев, выехавших в первые дни войны или после нее».

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