Какие фрукты и овощи чаще всего покупает Украина в ЕС — Finance.ua

Какие фрукты и овощи чаще всего покупает Украина в ЕС Сегодня 07:08 — Аграрный рынок

Какие фрукты и овощи чаще всего покупает Украина в ЕС

Страны ЕС в 2022 году экспортировали в Украину 361,3 тыс. т свежих овощей и фруктов на €246,8 млн. Импорт в этом сегменте составил 9,6 тыс. т на €20,3 млн.

Об этом свидетельствуют данные Евростата, пишет Fepex.

Среди продуктов, которые ЕС больше всего экспортирует в Украину, — лук и чеснок — 83,03 тыс. т на сумму €32 млн в 2022 году и цитрусовые — почти 57 тыс. т на сумму €46,6 млн.

Далее следует поставка моркови и репы/редьки — 46,9 тыс. т на €14,4 млн и капусты — 30,4 тыс. т на €13,8 млн.

Основными продуктами, импортируемыми ЕС из Украины, являются яблоки и груши, которых в 2022 году было ввезено 3,1 тыс. т на сумму €2,2 млн.

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Напомним, Министерство сельского хозяйства США (USDA) прогнозирует незначительный рост мирового производства яблок — до 83,1 млн тонн, поскольку возобновление поставок в Китае, Южной Африке и США компенсирует потери в Европейском Союзе и Турции. При этом сектор надеется на восстановление в 2024 году после 5% снижения объемов в 2023 году.

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