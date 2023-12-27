2024 року світове виробництво яблука відновиться — Finance.ua

2024 року світове виробництво яблука відновиться Сьогодні 05:02 — Аграрний ринок

Міністерство сільського господарства США (USDA) прогнозує незначне зростання світового виробництва яблука — до 83,1 млн. тонн, оскільки відновлення поставок у Китаї, Південній Африці та США компенсує втрати в Європейському Союзі та Туреччині. При цьому сектор сподівається на відновлення у 2024 році після 5%-го зниження обсягів у 2023 році.

Про це пише EastFruit.

Очікується, що виробництво в США зросте на 56 000 тонн до загального обсягу 4,4 млн тонн, при цьому добрі умови вирощування стимулюють відновлення виробництва у штаті Вашингтон після катастрофічної весняної погоди минулого року. Штат залишається найбільшим виробником у США.

Збільшення постачання може призвести до зростання експорту на 209 000 тонн до 820 000, при цьому постачання зросте на більшість ринків США, включаючи головний пункт призначення — Мексику.

Крім того, очікується, що скасування мит на ввезення американського яблука до Індії, що набуло чинності 5 вересня, покращить постачання на вказаний ринок.

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