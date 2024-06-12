Какие есть бесплатные образовательные курсы для детей в Украине — Finance.ua

Какие есть бесплатные образовательные курсы для детей в Украине Сегодня 21:33 — Личные финансы

Какие есть бесплатные образовательные курсы для детей в Украине

Образование в Украине развивается быстрыми темпами, однако без инвестиций родителей в будущее ребенка путь к успеху будет не таким уж легким. Только гармоничное сочетание школьного обучения с курсами саморазвития и творчества помогут ему конкурировать с другими выпускниками и получить шанс на успешную карьеру.

С началом полномасштабного вторжения Министерство образования Украины активно работает над поддержанием полноценного процесса обучения для детей всех возрастных категорий. В 2022 году было создано несколько образовательных платформ, где дети могут бесплатно получить необходимые учебные материалы и информацию для обеспечения своих образовательных потребностей.

В частности, это свободный доступ к электронным учебникам, фото- и видеоматериалам, онлайн-урокам и тому подобное.

Самые популярные образовательные платформы в Украине:

«На урок»;

«Всеосвіта»;

«Дія.Освіта».

Есть также множество онлайн-платформ с бесплатными образовательными курсами и от наших партнеров. Например, UNICEF предоставляет доступ к большому количеству учебных материалов от лучших зарубежных учителей и профессоров, а также регулярно проводит курсы по обучению и саморазвитию для детей разных возрастов.

Есть много бесплатных курсов и на других порталах, таких как:

www.coursera.org;

www.khanacademy.org;

www.edx.org;

www.udacity.com;

www.canvas.net и т. д.

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Напомним, реформа системы образования в Украине продолжается . Учитывая это, народные депутаты рассмотрели и одобрили 299 голосами проект закона № 8030 о дошкольном образовании, который имеет целью создать максимально благоприятные условия для стремительного развития качественного и доступного дошкольного образования, а также обеспечить и сбалансировать интересы всех участников образовательного процесса.

Справка Finance.ua:

Среди украинских беженцев доля людей с высшим образованием больше, чем среди украинцев в целом. Об этом свидетельствуют результаты исследования украинских беженцев, которое провел Центр экономической стратегии. Данные исследования показывают, что по состоянию на январь 2024 года 70% опрошенных беженцев имели высшее или незаконченное высшее образование, тогда как по состоянию на 2022 год только 29% украинцев старше 24 лет имели уровень не ниже бакалаврского.

В Украине участникам боевых действий и их детям предоставляется государственная поддержка для получения образования в государственных и коммунальных учебных заведениях — профессионально-технического, профессионального высшего и высшего. Льготы предусмотрены для студентов, обучающихся на дневной форме бакалавриата или магистратуры.

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