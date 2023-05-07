Какие цены за аренду квартир в столице и регионах (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие цены за аренду квартир в столице и регионах (инфографика)

Недвижимость
3
Какие цены за аренду квартир в столице и регионах (инфографика)
Какие цены за аренду квартир в столице и регионах (инфографика)
Портал DIM.RIA изучил предложения на рынке аренды в регионах Украины и столице в апреле.
Согласно предложениям на DIM.RIA на конец апреля, средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Киеве — 23 193 грн,
во Львовской области — 17 201 грн,
а в Закарпатье — 14 487 грн.
Рассматривая стоимость аренды однокомнатной квартиры в соответствии с районами столицы, самая низкая средняя цена в Деснянском районе — 7532 грн, дальше Святошинский — 11623 грн, Днепровский — 13631 грн и Дарницкий — 13971 грн.
Какие цены за аренду квартир в столице и регионах (инфографика)
Какие цены за аренду квартир в столице и регионах (инфографика)

Справка Finance.ua:

  • Цены на аренду квартир во Львове практически не изменились по сравнению с зимним периодом. Стоимость не снижается даже при отсутствии большого спроса. Предложений на рынке недвижимости достаточно. В большинстве своем жилье ищут жители города и области, а не внутренне перемещенные лица. На цену влияет место расположения жилья, говорит риелтор. Аренда квартир в более популярных и центральных районах стоит дороже, чем те, что расположены в отдаленных районах — например, на жилом массиве Сыхов и микрорайоне Рясное.
  • В Киеве за последние полгода цены на аренду квартир снизились более чем на 1 600 гривен. Стоимость с 13 213 грн упала до 11 000 грн. За месяц аренда жилья подешевела в среднем всего на 27 грн. Об этом свидетельствуют данные сайта M2bomber.
  • Чаще всего 1-комнатные квартиры в Киеве, по данным аналитиков, снимают по 8 000 грн — таких объявлений насчитывается 9,4%. Большинство двухкомнатных квартир сдается за 7800 грн. Трехкомнатные квартиры чаще всего арендуют за 10400 грн.
😎 Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.