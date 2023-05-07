Какие цены за аренду квартир в столице и регионах (инфографика) — Finance.ua

Какие цены за аренду квартир в столице и регионах (инфографика) Сегодня 14:13 — Недвижимость

Какие цены за аренду квартир в столице и регионах (инфографика)

Портал DIM.RIA изучил предложения на рынке аренды в регионах Украины и столице в апреле.

Согласно предложениям на DIM.RIA на конец апреля, средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Киеве — 23 193 грн,

во Львовской области — 17 201 грн,

а в Закарпатье — 14 487 грн.

Рассматривая стоимость аренды однокомнатной квартиры в соответствии с районами столицы, самая низкая средняя цена в Деснянском районе — 7532 грн, дальше Святошинский — 11623 грн, Днепровский — 13631 грн и Дарницкий — 13971 грн.

Справка Finance.ua:

Цены на аренду квартир во Львове практически не изменились по сравнению с зимним периодом. Стоимость не снижается даже при отсутствии большого спроса. Предложений на рынке недвижимости достаточно. В большинстве своем жилье ищут жители города и области, а не внутренне перемещенные лица. На цену влияет место расположения жилья, говорит риелтор. Аренда квартир в более популярных и центральных районах стоит дороже, чем те, что расположены в отдаленных районах — например, на жилом массиве Сыхов и микрорайоне Рясное.

В Киеве за последние полгода цены на аренду квартир снизились более чем на 1 600 гривен. Стоимость с 13 213 грн упала до 11 000 грн. За месяц аренда жилья подешевела в среднем всего на 27 грн. Об этом свидетельствуют данные сайта M2bomber.

Чаще всего 1-комнатные квартиры в Киеве, по данным аналитиков, снимают по 8 000 грн — таких объявлений насчитывается 9,4%. Большинство двухкомнатных квартир сдается за 7800 грн. Трехкомнатные квартиры чаще всего арендуют за 10400 грн.



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