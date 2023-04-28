В Україні хочуть повернути "нульове" розмитнення авто: умови — Finance.ua

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В Україні хочуть повернути "нульове" розмитнення авто: умови

Особисті фінанси
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В Україні хочуть повернути "нульове" розмитнення авто: умови
В Україні хочуть повернути "нульове" розмитнення авто: умови
Новий законопроєкт, зареєстрований у Верховній Раді, пропонує нульове розмитнення для власників транспортних засобів, що постраждали від війни.
У документі пропонується внести зміни до Податкового кодексу України, які передбачають податкову пільгу для власників транспортних засобів, чиї автомобілі були викрадені або знищені під час війни.
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 9209 «Про внесення змін до підрозділу 10 розділу XX „Перехідні положення“ Податкового кодексу України», який визначає умови для отримання пільги.

Суть законопроєкту

Законопроект передбачає, що українці можуть повернути свої автомобілі за нульовою ставкою розмитнення, податку на додану вартість та акцизного збору, якщо вони нададуть необхідні документи, що підтверджують, що автомобіль був викрадений або знищений під час війни. Однак власники повинні будуть подати заяву про викрадення протягом одного місяця з моменту закінчення бойових дій в регіоні.

Компенсація за автомобілі, що не підлягають відновленню

Окрім викрадених або знищених транспортних засобів, законопроєкт також пропонує податкову пільгу для автомобілів, які були пошкоджені під час бойових дій, але не підлягають відновленню.
Щоб скористатися пільгою, власники повинні будуть подати витяг з реєстру досудових розслідувань та експертний висновок. Однак реалізація цієї ініціативи потребуватиме внесення змін до Податкового кодексу України.
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Запропонований закон має на меті підтримати власників автомобілів, які постраждали внаслідок війни, та полегшити фінансовий тягар для них. Хоча закон вирішує поточну проблему, процес отримання податкової пільги може потребувати подальшого вдосконалення для забезпечення того, щоб пільга дійшла до тих, кому вона призначена. У разі ухвалення нове законодавство допоможе тисячам українців, які зазнали значних втрат під час війни.
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За матеріалами:
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