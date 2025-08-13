Какие цены на обслуживание авто в 2025 году (таблица) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие цены на обслуживание авто в 2025 году (таблица)

Технологии&Авто
30
Какие цены на обслуживание авто в 2025 году (таблица)
Какие цены на обслуживание авто в 2025 году (таблица)
Основные расходы на автомобиль состоят из двух частей — обслуживания и горючего. Рост цен на бензин, дизель и газ, увеличение стоимости технического обслуживания — это заставляет автовладельцев искать эффективные способы сбережения.
Читайте также
В этом материале Finance.ua расскажет об актуальных данных о стоимости горючего, сравнит цены сейчас с теми, которые были в начале 2025 года и в течение 2024:

Как сэкономить на обслуживании авто и топливе в 2025 году

Что с ценами на обслуживание авто
Например, мы решили посчитать стоимость обслуживания трех популярных в Украине моделей — Volkswagen Golf, Skoda Octavia и Volkswagen Tiguan. Эти три модели по итогам июля 2025 года вошли в список самых популярных подержанных автомобилей, которые были ввезены из-за рубежа.
Отметим, автомобили с ДВС требуют регулярного технического обслуживания каждые 10−15 тысяч км, что может обходиться в суммы от нескольких тысяч гривен до нескольких десятков тысяч гривен.
Читайте также
Традиционное авто имеет четкие регламенты по замене моторной смазки, смазки в КПП, фильтров, ремней привода, водяной помпы, вспомогательных роликов, свечей и т. д.
Кроме того, им необходима регулярная проверка состояния шин, тормозов, подвески, рулевого управления, а также внешних световых приборов.
Какие цены на обслуживание авто в 2025 году (таблица)
Расчет основан на среднем пробеге 15 тыс. км/год. За основу взяты актуальные цены на бензин и дизель.
🧐 Рассылка Finance.ua о деньгах. Это помощник, который будет помогать поступать разумно с деньгами. Здесь вы найдете практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка, которые будете получать 1 раз в 2 недели на вашу почту. Подключайтесь и получайте самый полезный контент от нас!

Рассылка Finance.ua о деньгах








Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems