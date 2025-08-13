Какие цены на обслуживание авто в 2025 году (таблица) — Finance.ua

Какие цены на обслуживание авто в 2025 году (таблица) Сегодня 19:00 — Технологии&Авто

Какие цены на обслуживание авто в 2025 году (таблица)

Основные расходы на автомобиль состоят из двух частей — обслуживания и горючего. Рост цен на бензин, дизель и газ, увеличение стоимости технического обслуживания — это заставляет автовладельцев искать эффективные способы сбережения.

В этом материале Finance.ua расскажет об актуальных данных о стоимости горючего, сравнит цены сейчас с теми, которые были в начале 2025 года и в течение 2024:

Что с ценами на обслуживание авто

Например, мы решили посчитать стоимость обслуживания трех популярных в Украине моделей — Volkswagen Golf, Skoda Octavia и Volkswagen Tiguan. Эти три модели по итогам июля 2025 года вошли в список самых популярных подержанных автомобилей, которые были ввезены из-за рубежа.

Отметим, автомобили с ДВС требуют регулярного технического обслуживания каждые 10−15 тысяч км, что может обходиться в суммы от нескольких тысяч гривен до нескольких десятков тысяч гривен.

Традиционное авто имеет четкие регламенты по замене моторной смазки, смазки в КПП, фильтров, ремней привода, водяной помпы, вспомогательных роликов, свечей и т. д.

Кроме того, им необходима регулярная проверка состояния шин, тормозов, подвески, рулевого управления, а также внешних световых приборов.

Расчет основан на среднем пробеге 15 тыс. км/год. За основу взяты актуальные цены на бензин и дизель.

