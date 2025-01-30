Какие цены на аренду жилья в Берлине — Finance.ua

Какие цены на аренду жилья в Берлине Сегодня 16:00 — Недвижимость

Какие цены на аренду жилья в Берлине

Арендная плата в Берлине в среднем на 135,6% выше, чем в Киеве. Также очень разнятся условия аренды. В подавляющем большинстве квартиры сдают пустыми, обустроены только кухни. Арендаторам нужно самостоятельно покупать мебель, а при выезде, их забирать с собой.

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Обычно при аренде заключают договор и оставляют залог за три месяца. В договоре фиксируют сумму оплаты и в течение определенного периода владелец не имеет права ее повышать.

Стоит отметить, что в последние годы рынок жилья в Берлине стал менее доступным для жильцов из-за высокого спроса и ограниченного количества квартир.

Стоимость аренды в Берлине:

однокомнатная квартира — в окрестностях от 800 до 1 200 евро в месяц (34−52 тысячи гривен) и в центре от 1 200 до 1 500 евро (52−65 тысяч гривен);

двухкомнатная квартира — в окрестностях 1 000 до 1 500 евро (43−65 тысяч гривен) и от 1 500 до 2 500 евро (65−87 тысяч гривен);

трехкомнатная квартира — в окрестностях от 1200 до 2000 евро (52−87 тысяч гривен) и 1700−3000 евро в центре (74−130 тысяч гривен).

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Добавим также, что в Берлине бывает «холодная» и «горячая» аренда. «Холодная» — не включает коммунальные услуги, их арендатор оплачивает отдельно. А «горячая» — покрывает все расходы, как и за месячную оплату, так и стоимость коммунальных.

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Жители Берлина обычно платят 309 евро (13,5 тысячи гривен) за коммунальные услуги квартиры, площадью 85 кв. м. Отдельно еще следует учесть оплату за интернет — 40 евро (1744 грн).

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