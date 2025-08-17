Какие автомобили самые популярные среди автоугонщиков — Finance.ua
Какие автомобили самые популярные среди автоугонщиков

Если боитесь автомобильных воров, обратите внимание на электрокары — новое исследование показывает, что они совсем не привлекают воров. Если же вы любите рев двигателя маслкара, то вам придется лучше позаботиться о безопасности, потому что здесь грабители мимо не проходят.
Об этом пишет Carscoops.
Исследование собрало данные только из США, но в списках есть и модели, популярные по всему миру.

Наиболее популярные авто среди воров

Что касается самого лакомого автомобиля для угонщиков в США — это Camaro ZL1, который в 39 раз чаще угоняют, чем среднестатистический автомобиль в США.
Вообще воры очень любят продукцию GM, аж 9 автомобилей которой попали в двадцатку самых угоняемых моделей.
Интересно, что в прошлом году в ТОПе были автомобили Hyundai и Kia из-за печально известной проблемы с безопасностью, но корейцы устранили ее с помощью обновления и теперь в двадцатке худших ни одного их автомобиля.

20 самых популярных автомобилей среди воров

  1. Chevrolet Camaro ZL1
  2. Acura TLX 4WD
  3. Chevrolet Camaro
  4. GMC Sierra 2500 crew cab 4WD
  5. Acura TLX 2WD
  6. GMC Sierra 3500 crew cab 4WD
  7. Chevrolet Silverado 3500 crew cab 4WD
  8. Dodge Durango 4WD
  9. Land Rover Range Rover
  10. Ram 1500 crew cab short-wheelbase 4WD
  11. Chevrolet Silverado 2500 crew cab 4WD
  12. Ram 3500 crew cab long-wheelbase 4WD
  13. Honda CR-V hybrid
  14. GMC Sierra 1500 crew cab 2WD
  15. Dodge Durango 2WD
  16. GMC Sierra 1500 crew cab 4WD
  17. BMW X7
  18. Mercedes-Benz S-Class
  19. Jeep Gladiator crew cab

Какие авто угоняют реже всего

Наименее популярны среди автоугонщиков модели Tesla.
Model 3, например, угоняют в 100 раз реже среднестатистического автомобиля в США.
Всего в 20 наименее популярных автомобилей среди воров разместились 8 электромобилей и четыре гибрида, что показывает, что грабителям больше нравятся традиционные ДВС.

20 наименее популярных автомобилей среди воров

  1. Tesla Model 3 4WD
  2. Tesla Model Y 4WD
  3. Tesla Model 3 2WD
  4. Toyota RAV4 Prime
  5. Tesla Model S
  6. Volvo XC90
  7. Volvo XC40 4WD
  8. Ford Mustang Mach-E
  9. Volkswagen ID.4
  10. Subaru Crosstrek
  11. Lexus NX 350
  12. Ford Explorer
  13. Infiniti QX60
  14. Kia EV6
  15. BMW iX
  16. Mini Cooper
  17. Toyota Venza hybrid
  18. Mercedes-Benz GLC
  19. Volvo XC90 PHEV
  20. Hyundai Elantra hybrid
По материалам:
Мета
