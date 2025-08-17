Какие автомобили самые популярные среди автоугонщиков — Finance.ua

Какие автомобили самые популярные среди автоугонщиков
Если боитесь автомобильных воров, обратите внимание на электрокары — новое исследование показывает, что они совсем не привлекают воров. Если же вы любите рев двигателя маслкара, то вам придется лучше позаботиться о безопасности, потому что здесь грабители мимо не проходят.
Об этом пишет Carscoops.
Исследование собрало данные только из США, но в списках есть и модели, популярные по всему миру.
Наиболее популярные авто среди воров
Что касается самого лакомого автомобиля для угонщиков в США — это Camaro ZL1, который в 39 раз чаще угоняют, чем среднестатистический автомобиль в США.
Вообще воры очень любят продукцию GM, аж 9 автомобилей которой попали в двадцатку самых угоняемых моделей.
Интересно, что в прошлом году в ТОПе были автомобили Hyundai и Kia из-за печально известной проблемы с безопасностью, но корейцы устранили ее с помощью обновления и теперь в двадцатке худших ни одного их автомобиля.
20 самых популярных автомобилей среди воров
- Chevrolet Camaro ZL1
- Acura TLX 4WD
- Chevrolet Camaro
- GMC Sierra 2500 crew cab 4WD
- Acura TLX 2WD
- GMC Sierra 3500 crew cab 4WD
- Chevrolet Silverado 3500 crew cab 4WD
- Dodge Durango 4WD
- Land Rover Range Rover
- Ram 1500 crew cab short-wheelbase 4WD
- Chevrolet Silverado 2500 crew cab 4WD
- Ram 3500 crew cab long-wheelbase 4WD
- Honda CR-V hybrid
- GMC Sierra 1500 crew cab 2WD
- Dodge Durango 2WD
- GMC Sierra 1500 crew cab 4WD
- BMW X7
- Mercedes-Benz S-Class
- Jeep Gladiator crew cab
Какие авто угоняют реже всего
Наименее популярны среди автоугонщиков модели Tesla.
Model 3, например, угоняют в 100 раз реже среднестатистического автомобиля в США.
Всего в 20 наименее популярных автомобилей среди воров разместились 8 электромобилей и четыре гибрида, что показывает, что грабителям больше нравятся традиционные ДВС.
20 наименее популярных автомобилей среди воров
- Tesla Model 3 4WD
- Tesla Model Y 4WD
- Tesla Model 3 2WD
- Toyota RAV4 Prime
- Tesla Model S
- Volvo XC90
- Volvo XC40 4WD
- Ford Mustang Mach-E
- Volkswagen ID.4
- Subaru Crosstrek
- Lexus NX 350
- Ford Explorer
- Infiniti QX60
- Kia EV6
- BMW iX
- Mini Cooper
- Toyota Venza hybrid
- Mercedes-Benz GLC
- Volvo XC90 PHEV
- Hyundai Elantra hybrid
