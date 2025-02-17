Tesla добавила «антикражные» зарядные кабели на станции Supercharging — они будут красить лица воров — Finance.ua
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Tesla добавила «антикражные» зарядные кабели на станции Supercharging — они будут красить лица воров

Технологии&Авто
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Фото: Reddit
Фото: Reddit
Tesla тестирует несколько креативных решений, которые помогут предотвратить кражи зарядного кабеля на станциях Supercharging. Одно из таких предполагает, что вору в лицо неожиданно будет направлен заряд яркой краски.
Об этом сообщает Electrek.
Фактически кабели обматывают небольшими трубочками, которые в случае разрезания выбросят краску под давлением — и, скорее всего, прямо в лицо. Подобное обновление было замечено на Tesla Supercharger в Сиэтле, штат Вашингтон, и опубликовано на Reddit.
Воровство кабелей стало серьезной проблемой для операторов зарядных станций — воры часто вырезают их, чтобы сдать на металл. Поскольку Tesla является самым большим владельцем станций для зарядки электромобилей в США, то и страдает от этого чаще.
Еще один из методов борьбы с похитителями — гравировка надписи «собственность Tesla».
Технически медь с выгравированным названием компании принимать не должны, однако не все соблюдают эти правила (в противном случае надпись могут просто расплавить паяльной лампой).
«Когда я работал в AT&T в Северной Калифорнии, воры покупали такой же грузовик, что и мы, и даже одевались так же. Разрезали кабель, бросали его в канаву и сжигали оболочку, а затем продавали медный кабель с гравировкой AT&T. Они даже сообщали о сбое, ждали, пока его заменят, прежде чем снова украсть», — делится опытом один из читателей сайта Electrek.
По материалам:
ITC.ua
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