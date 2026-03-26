Какие автомобили меньше всего обесцениваются за 5 лет Сегодня 06:10 — Технологии&Авто

Porsche 718 Cayman возглавил рейтинг

Рынок б/у авто показывает: потери цены автомобиля зависит не только от возраста, но и от конкретной модели. Некоторые машины теряют минимум стоимости.

Аналитики портала iSeeCars проанализировали более 950 тысяч сделок с пятилетними подержанными авто в США, проданными с марта 2025 по февраль 2026 года, и определили модели с наименьшей амортизацией.

Какие авто меньше всего теряют в цене

Самый лЛучший результат показал Porsche 718 Cayman — за пять лет он теряет в среднем всего 9,6% от первоначальной стоимости. Второе место занял Porsche 911 с показателем 11,1%, а третье — Chevrolet Corvette, который дешевеет на 18,7%.

В список моделей, также хорошо сохраняющих цену, вошли:

Toyota Tacoma — -19,9%;

Toyota Tundra — -21,2%;

Honda Civic — -22,9%;

Subaru BRZ — -23,7%;

Toyota GR Supra — -24%;

Toyota RAV — -25,5%.

Эксперты отмечают, что в списке много спортивных автомобилей. Это объясняется их надежностью, а также высоким спросом и долгим ожиданием новых моделей, что поддерживает цены на вторичном рынке.

Какие авто дешевеют быстрее всего

Параллельно аналитики составили и список моделей, наиболее теряющих в стоимости за первые пять лет. В рейтинг самых быстро обесценивающихся автомобилей вошли:

Nissan Leaf — -63,1%;

Infiniti QX80 — -62,8%;

Volkswagen ID.4 — -62,1%;

Tesla Model S — -62%;

Land Rover Range Rover — -61,7%;

BMW 7-Series — -61,6%;

Tesla Model X — -61,2%;

Ford 5-Series — -59,5%;

Infiniti QX60 — -58,3%.

Таким образом, разница в амортизации между моделями может быть очень существенной — от менее 10% до более 60% за одинаковый период эксплуатации.

