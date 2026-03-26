Какие автомобили меньше всего обесцениваются за 5 лет
Рынок б/у авто показывает: потери цены автомобиля зависит не только от возраста, но и от конкретной модели. Некоторые машины теряют минимум стоимости.
Аналитики портала iSeeCars проанализировали более 950 тысяч сделок с пятилетними подержанными авто в США, проданными с марта 2025 по февраль 2026 года, и определили модели с наименьшей амортизацией.
Какие авто меньше всего теряют в цене
Самый лЛучший результат показал Porsche 718 Cayman — за пять лет он теряет в среднем всего 9,6% от первоначальной стоимости. Второе место занял Porsche 911 с показателем 11,1%, а третье — Chevrolet Corvette, который дешевеет на 18,7%.
В список моделей, также хорошо сохраняющих цену, вошли:
- Toyota Tacoma — -19,9%;
- Toyota Tundra — -21,2%;
- Honda Civic — -22,9%;
- Subaru BRZ — -23,7%;
- Toyota GR Supra — -24%;
- Toyota RAV — -25,5%.
Эксперты отмечают, что в списке много спортивных автомобилей. Это объясняется их надежностью, а также высоким спросом и долгим ожиданием новых моделей, что поддерживает цены на вторичном рынке.
Какие авто дешевеют быстрее всего
Параллельно аналитики составили и список моделей, наиболее теряющих в стоимости за первые пять лет. В рейтинг самых быстро обесценивающихся автомобилей вошли:
- Nissan Leaf — -63,1%;
- Infiniti QX80 — -62,8%;
- Volkswagen ID.4 — -62,1%;
- Tesla Model S — -62%;
- Land Rover Range Rover — -61,7%;
- BMW 7-Series — -61,6%;
- Tesla Model X — -61,2%;
- Ford 5-Series — -59,5%;
- Infiniti QX60 — -58,3%.
Таким образом, разница в амортизации между моделями может быть очень существенной — от менее 10% до более 60% за одинаковый период эксплуатации.
