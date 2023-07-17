Какие авто покупают украинцы в разных регионах Украины — Finance.ua

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Какие авто покупают украинцы в разных регионах Украины

Технологии&Авто
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Какие авто покупают украинцы в разных регионах Украины
Какие авто покупают украинцы в разных регионах Украины
В первом полугодии 2023 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: город Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области.
Об этом сообщает Укравтопром.
С января по июнь киевляне приобрели — 8911 новых автомобилей.
  • Жители Днепропетровщины купили — 2358 новых автомобилей.
  • В Киевской области было зарегистрировано — 2181 ед.
  • В Одесской обл. — 1491 ед.
  • На Львовщине — 1439 ед.
На этих рынках, кроме Киевской обл., бестселлером был компактный кроссовер RENAULT Duster.
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В Киевской области лидером стал электромобиль VOLKSWAGEN ID.4.
За тот же период наибольшие показатели по регистрации ввозимых из-за границы подержанных легковушек продемонстрировали:
  • Львовская обл. — 10 131 шт.;
  • Винницкая обл. — 6520 шт.;
  • г. Киев — 5999 шт.;
  • Ровенская обл. — 5093 шт.
  • Днепропетровская обл. — 5074 шт.

Справка Finance.ua:

  • С января по июнь этого года украинский парк углеродно-нейтрального транспорта пополнили 12,6 тыс. электромобилей (BEV). Об этом сообщает Укравтопром. Из них: новых — 2,8 тыс. ед., б/у — 9,8 тыс. ед.
  • В этом году на рынке новых легковушек Украины продолжают доминировать автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Однако растущий спрос на гибриды и авто на аккумуляторных источниках питания стремительно изменяют структуру рынка. По сравнению с первым полугодием прошлого года доля машин с бензиновыми двигателями в продажах новых авто снизилась с 57% до 49% (то есть на 8 процентных пунктов).
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По материалам:
Finance.ua
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