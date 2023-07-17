Какие авто покупают украинцы в разных регионах Украины — Finance.ua

Какие авто покупают украинцы в разных регионах Украины Сегодня 08:00 — Технологии&Авто

Какие авто покупают украинцы в разных регионах Украины

В первом полугодии 2023 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: город Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области.

Об этом сообщает Укравтопром.

С января по июнь киевляне приобрели — 8911 новых автомобилей.

Жители Днепропетровщины купили — 2358 новых автомобилей.

В Киевской области было зарегистрировано — 2181 ед.

В Одесской обл. — 1491 ед.

На Львовщине — 1439 ед.

На этих рынках, кроме Киевской обл., бестселлером был компактный кроссовер RENAULT Duster.

В Киевской области лидером стал электромобиль VOLKSWAGEN ID.4.

За тот же период наибольшие показатели по регистрации ввозимых из-за границы подержанных легковушек продемонстрировали:

Львовская обл. — 10 131 шт.;

Винницкая обл. — 6520 шт.;

г. Киев — 5999 шт.;

Ровенская обл. — 5093 шт.

Днепропетровская обл. — 5074 шт.

Справка Finance.ua:

С января по июнь этого года украинский парк углеродно-нейтрального транспорта пополнили 12,6 тыс. электромобилей (BEV). Об этом сообщает Укравтопром. Из них: новых — 2,8 тыс. ед., б/у — 9,8 тыс. ед.

В этом году на рынке новых легковушек Украины продолжают доминировать автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Однако растущий спрос на гибриды и авто на аккумуляторных источниках питания стремительно изменяют структуру рынка. По сравнению с первым полугодием прошлого года доля машин с бензиновыми двигателями в продажах новых авто снизилась с 57% до 49% (то есть на 8 процентных пунктов).



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