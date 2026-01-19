0 800 307 555
Какая страна изменила условия пребывания украинцев

Гражданам Украины, въехавшим в Канаду по схеме о воссоединении семьи, упростили процедуру продления пребывания в этой стране.
Подав заявку, они смогут легально проживать, работать и учиться до 31 марта 2027 года.
О соответствующем решении сообщили в канадском правительстве, пишет obozrevatel.
Программа воссоединения родственников действовала в Канаде с октября-2023 по октябрь-2024, чтобы поддержать семьи, пострадавшие от российского вторжения в Украину.
Новые меры касаются украинцев, подавших заявки по этому механизму, и их родственников. Это должно упростить процедуру подачи заявок на продление пребывания в Канаде в ожидании решения по их заявлению на постоянное проживание.
Украинцы, имеющие право на участие в программе, смогут интегрироваться в общество и экономику этой страны до 31 марта 2027 года. Находясь в Канаде, до этой даты они смогут подать заявку на:
  • открытие нового или продление действующего разрешения на работу;
  • новое разрешение на обучение;
  • продление или восстановление статуса временного жителя.
Они смогут это сделать даже до подтверждения получения их заявления на постоянное жительство. Но следует отметить, что прием заявок на воссоединение семьи от украинцев в Канаде не принимается.
31 марта 2024 г. завершился прием заявок по программе CUAET (Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel). Этот механизм экстренного временного въезда для украинцев позволял получить многократную визу, временное открытое разрешение на работу и находиться в Канаде до 3 лет с приоритетным рассмотрением. Это открывало для украинцев возможность легально работать, учиться и использовать соцподдержку.
После завершения программы остались действовать следующие механизмы:
  • обычные временные визы (TRV) — с возможностью дальнейшего оформления разрешений на работу или обучение;
  • экономические и провинциальные иммиграционные программы — в частности Manitoba Provincial Nominee Program, которая помогает получить ПМЖ при наличии профессиональных навыков или предложения работы;
  • программа International Experience Canada (IEC) — для украинцев 18−25 лет, что позволяет временно работать в Канаде.
В целом украинским беженцам, прибывшим в Канаду по программе CUAET, предоставляется статус временной защиты. С начала полномасштабной российской агрессии его неоднократно продлевали, а конечный срок действия — 31 марта 2026 года.
По материалам:
Finance.ua
Деньги
