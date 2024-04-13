Какая страна Европы лучше для работы женщин — Finance.ua

Какая страна Европы лучше для работы женщин Сегодня 14:04 — Личные финансы

Какая страна Европы лучше для работы женщин

Эксперты проанализировали данные из 32 европейских стран и установили, что Норвегия является лучшей европейской страной для работы женщин.

Об этом сообщила PR-компания Reboot Online, пишет euronews.com

Согласно новому анализу, небольшая разница в оплате труда и справедливая политика в отношении материнства делают Норвегию лучшей страной в Европе для женщин-работниц.

Скандинавская страна заняла первое место по данным Европейского института гендерного качества (EIGC) и Всемирного экономического форума.

Критерии

Критерии базируются на количестве трудоустроенных женщин в возрасте 16−65 лет в каждой стране, качестве отпуска по беременности и родам, количеству женщин, занимающих должности во власти, и других факторах.

Норвегия получила 7,1 из 10 в анализе, уступая Исландии (6,53), Финляндии (5,03) и Нидерландам (5,49).

Это совпадает с исследованием Всемирного экономического форума, которое показывает, что страны Северной Европы заботятся о карьере женщин.

В Норвегии большое количество женщин в руководящих должностях с демонстративным ростом за пять лет.



Сюда входят генеральные директора, руководители, неисполнительные директора, президенты и члены правления крупнейших зарегистрированных на бирже компаний в 2023 году.

Согласно новейшему исследованию EIGC, норвежские мужчины занимали 56% руководящих должностей в прошлом году, но женщины занимали 43%. В целом женщины заняли 81 высшую должность, утверждает EIGE.

Данные Организации экономического сотрудничества и развития также показывают, что норвежские женщины в возрасте до 65 лет составили более половины (58,7%) рабочей силы в 2023 году.

Политика страны в связи с беременностью и родами также благоприятна — ее успеху способствует «высокая» продолжительность минимального отпуска по беременности и родам и процент дохода, который выплачивается во время этого отпуска, отмечает Reboot Online. Отдельным родителям предлагается 19 недель резервного отпуска с выплатой 80% их зарплаты.

Справка Finance.ua:

Напомним, временную защиту в Европейском Союзе имеют около 4,27 млн ​​граждан Украины. ЕС пролонгировал для украинцев срок защиты до 2025 года. Он предусматривает предоставление доступа к законному трудоустройству без необходимости разных разрешений.

Аналитики EWL исследовали условия легализации и трудоустройства в Германии, Польше, Чехии, Нидерландах и Литве. Эти страны наиболее популярны среди украинских беженцев и трудовых мигрантов. В большинстве — минимальная зарплата составляет около 1 тыс. евро.

В 2024 году в Германии власти повысили минимальную заработную плату с 12 евро до 12,41 евро в час брутто (без отчислений).



В Польше размер минималки с 1 января составляет 4,24 тыс. злотых брутто, что на 752 злотых (21,5%) больше против 3,49 тыс. злотых до повышения.



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