Какая страна ЕС наиболее привлекательна для обучения за рубежом — Finance.ua

Какая страна ЕС наиболее привлекательна для обучения за рубежом Сегодня 19:00 — Личные финансы

Какая страна ЕС наиболее привлекательна для обучения за рубежом

В 2022 году 1,66 миллиона студентов из-за границы обучались в высших учебных заведениях ЕС.

Об этом свидетельствуют данные Евростата, сообщает Euronews.

Отмечается, что 44% получали степень бакалавра, 45% обучались в магистратуре, а 9% обучались в докторантуре.

Самой привлекательной страной стала Германия.

В 2022 году 403 500 студентов из-за границы обучались в Германии, что составляет четверть всех студентов из-за границы, обучающихся в ЕС.

Далее следует Франция (16% от общего количества ЕС) и Нидерланды (10% от общего количества ЕС).

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В Люксембурге в 2022 году была самая высокая относительная доля студентов из-за границы: каждый второй студент в Люксембурге — из-за границы.

Обратная ситуация, когда студенты из-за границы составляли небольшую долю от общей доли студентов в Италии (4%), Испании (4%), Хорватии (4%) и Греции (3%).

Самые популярные направления обучения

В ЕС наиболее распространенными направлениями обучения для иностранных студентов были бизнес, администрация и право (22% всех студентов из-за рубежа).

Далее следует инженерия, производство и строительство (16%), здравоохранение и социальное обеспечение (15%), искусство и гуманитарные науки (12%) и социальные науки, журналистика и информация (11%).

Происхождение студентов из-за границы

Почти половина или 43% студентов из-за рубежа, которые обучались в высших учебных заведениях ЕС в 2022 году, были из Европы. По данным Евростата, около 25% пришли из Азии и 17% из Африки.

Согласно данным Евростата, студенты из Азии составляли от 40 до 50% всех студентов высших учебных заведений из-за рубежа на Кипре, в Ирландии, Латвии, Венгрии и Финляндии.

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Студенты из Африки составляли 52% студентов из-за границы во Франции и 39% из них в Португалии.

Доля студентов из Карибского бассейна, Центральной и Южной Америки была выше в Испании (45%) и Португалии (35%).

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