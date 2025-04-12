Какая стоимость самого дорогого авиаперелета в мире — Finance.ua

Какая стоимость самого дорогого авиаперелета в мире 12.04.2025, 01:18 — Мир

Какая стоимость самого дорогого авиаперелета в мире, Фото: freepik

На борту самолета можно пролететь за баснословную сумму. Трехкомнатный люкс на Airbus A380 авиакомпании Etihad Airways стоит 49 тысяч фунтов стерлингов (около 61 800 долларов США).

Об этом сообщает Daily Express.

Что входит в стоимость

По данным издания, с шиком можно пролететь в номере на самолете, содержащем гостиную зону, спальню с двуспальной кроватью и ванную с душем.

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Более того, клиентам предоставляются услуги дворецкого, который будет отвечать за удобства и любые прихоти пассажиров.

«Путешественники могут насладиться уединением и комфортом, обычно доступным только элите. Представьте себе, что вам подают шампанское, пока вы отдыхаете в собственной гостиной на небесах, или вы наслаждаетесь кулинарными шедеврами, приготовленными шеф-поварами мирового класса», -.

Уточняется, что стоимость билета отражает внимание авиакомпании ко всем деталям перелета со всеми удобствами и большим количеством удобств.

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Пассажиры могут получить все права эксклюзивности: от приоритетной посадки до доступа в эксклюзивные залы ожидания.

«Привлекательность The Residence заключается в его эксклюзивности, ведь он рассчитан на тех, кто нуждается не просто в билете, а в возможности укрыться от реальности», — добавили в издании.

УНІАН По материалам:

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