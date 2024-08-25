Какая стоимость куба газа будет с 1 сентября — Finance.ua

Какая стоимость куба газа будет с 1 сентября Сегодня 11:13 — Энергетика

Какая стоимость куба газа будет с 1 сентября

Стоимость газа для бытовых потребителей должна оставаться без изменений в сентябре. Регулятор «Нафтогаза» зафиксировал свой тариф по меньшей мере до мая 2025 года.

В условиях войны и сложной ситуации в экономике мы должны поддержать украинцев. Напомню, что наша компания снабжает газом более 12 миллионов семей. И всем им мы гарантируем наличие ресурса и фиксированную цену на год вперед. руководитель группы «Нафтогаз» Алексей Чернышев

Алексей Чернышев

За семь месяцев 2024 года предприятия Группы Нафтогаз — АО «Укргаздобыча» и ПАО «Укрнафта» — добыли 8,6 млрд куб. м товарного газа. Это более чем на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

Компании Группы увеличивают газодобычу через запуск новых высокопроизводительных скважин, внедрение новых технологий и эффективную работу со старым фондом.

Finance.ua давно анализирует предложения по картам с кешбэком в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать подходящий именно вам «пластик».

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.