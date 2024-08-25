Какая стоимость куба газа будет с 1 сентября — Finance.ua
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Какая стоимость куба газа будет с 1 сентября

Энергетика
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Какая стоимость куба газа будет с 1 сентября
Какая стоимость куба газа будет с 1 сентября
Стоимость газа для бытовых потребителей должна оставаться без изменений в сентябре. Регулятор «Нафтогаза» зафиксировал свой тариф по меньшей мере до мая 2025 года.
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В условиях войны и сложной ситуации в экономике мы должны поддержать украинцев. Напомню, что наша компания снабжает газом более 12 миллионов семей. И всем им мы гарантируем наличие ресурса и фиксированную цену на год вперед.
руководитель группы «Нафтогаз» Алексей Чернышев

Алексей Чернышев
Какая стоимость куба газа будет с 1 сентября
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За семь месяцев 2024 года предприятия Группы Нафтогаз — АО «Укргаздобыча» и ПАО «Укрнафта» — добыли 8,6 млрд куб. м товарного газа. Это более чем на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».
Компании Группы увеличивают газодобычу через запуск новых высокопроизводительных скважин, внедрение новых технологий и эффективную работу со старым фондом.
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По материалам:
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