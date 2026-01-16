Какая ситуация в столице со светом, теплом и транспортом Сегодня 11:10

Какая ситуация в столице со светом, теплом и транспортом

На утро 16 января в Киеве отсутствуют дома без постоянного электроснабжения, но еще остается около 127 домов без отопления.

Об этом заявила пресс-секретарь КМВА Екатерина Поп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона.

«По состоянию на сегодняшний день отсутствуют дома без постоянного электроснабжения. Хотя такая ситуация еще до вчерашнего дня еще была. Все дома находятся в графиках экстренных отключений», — отметила Поп.

Она сказала, что в будущем город перейдет на графики плановых отключений электроэнергии, но говорить о сроках пока рано.

«По состоянию на вчера было 287 домов без централизованного электроснабжения. На данный момент — это около 127 домов, не считая тех, где отопление не подается из-за аварийных отключений», — добавила пресс-секретарь КМВА.

При этом она добавила, что сложная ситуация сохраняется в Голосеевском и Деснянском районах, в других частях города — только точечные аварии.

«Что касается транспорта — есть проблемы из-за перепадов напряжения и из-за того, что у нас нет полноценной подачи электроэнергии в городе. Такие вынужденные шаги применяются, потому что электротранспорт потребляет достаточно много энергии», — добавила Поп.

В ближайшее время, возможно, будет увеличено количество наземных дублирующих маршрутов автобусов. Сначала их запустили для определения спроса и со временем количество транспорта на маршрутах увеличат.

Ранее в ДТЭК объяснили, что делать киевлянам, когда нет света более 12 часов и куда обращаться. Энергетики советуют, прежде всего, проверить информацию о возможных аварийных отключениях из-за официальных ресурсов компании — чат-бот ДТЭК в Telegram или на сайте оператора.

В случае если информации об аварии нет, в ДТЭК рекомендуют обратиться в ЖЭК или ОСМД. Часто причина отсутствия света кроется во внутренних электросетях дома.

