0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какая ситуация в столице со светом, теплом и транспортом

22
Какая ситуация в столице со светом, теплом и транспортом
Какая ситуация в столице со светом, теплом и транспортом
На утро 16 января в Киеве отсутствуют дома без постоянного электроснабжения, но еще остается около 127 домов без отопления.
Об этом заявила пресс-секретарь КМВА Екатерина Поп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона.
Читайте также
«По состоянию на сегодняшний день отсутствуют дома без постоянного электроснабжения. Хотя такая ситуация еще до вчерашнего дня еще была. Все дома находятся в графиках экстренных отключений», — отметила Поп.
Она сказала, что в будущем город перейдет на графики плановых отключений электроэнергии, но говорить о сроках пока рано.
«По состоянию на вчера было 287 домов без централизованного электроснабжения. На данный момент — это около 127 домов, не считая тех, где отопление не подается из-за аварийных отключений», — добавила пресс-секретарь КМВА.
При этом она добавила, что сложная ситуация сохраняется в Голосеевском и Деснянском районах, в других частях города — только точечные аварии.
«Что касается транспорта — есть проблемы из-за перепадов напряжения и из-за того, что у нас нет полноценной подачи электроэнергии в городе. Такие вынужденные шаги применяются, потому что электротранспорт потребляет достаточно много энергии», — добавила Поп.
В ближайшее время, возможно, будет увеличено количество наземных дублирующих маршрутов автобусов. Сначала их запустили для определения спроса и со временем количество транспорта на маршрутах увеличат.
Ранее в ДТЭК объяснили, что делать киевлянам, когда нет света более 12 часов и куда обращаться. Энергетики советуют, прежде всего, проверить информацию о возможных аварийных отключениях из-за официальных ресурсов компании — чат-бот ДТЭК в Telegram или на сайте оператора.
В случае если информации об аварии нет, в ДТЭК рекомендуют обратиться в ЖЭК или ОСМД. Часто причина отсутствия света кроется во внутренних электросетях дома.
По материалам:
Finance.ua
ЭнергетикаЭлектроэнергия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems