Какая монета самая дорогая в мире — Finance.ua

Какая монета самая дорогая в мире
Во времена Великой депрессии в США отчеканили монету, которая вошла в историю и стала самой дорогой в мире.
Об этом сообщает Smithsonian Magazine.
Речь идет о монетах Double Eagle, отчеканенных в 1933 году. Номинал монеты — 20 долларов. В общей сложности отчеканили более 445 тысяч штук. В то же время, монеты полноценно не ввели в обращение в США.
Почему монета столь ценна
История монеты начинается еще в начале 1900-х годов. Тогда тогдашний президент США Теодор Рузвельт заказал золотую монету известному американскому скульптору Огастесу Сент-Годенсу.
Double Eagle — это последние монеты, отчеканенные, когда в США действовал золотой стандарт. Американцы отказались от золотого эталона в 1934 году. В том же году Монетный двор США приказал переплавить все уцелевшие монеты, за исключением нескольких экземпляров.
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Золотой стандарт — это денежная система, которая основывается на золоте. Государство гарантирует обеспечение золотом выпущенных в обращение денег и устанавливает жесткое и неизменное соответствие национальной денежной единице определенному количеству золота.
Монета была продана на аукционе в 2021 году за 18,9 миллиона долларов. Покупатель отказался раскрывать свое имя. Для сравнения, в 2002 году стоимость монеты составила 7,59 миллиона долларов.
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