Какая категория граждан может остаться без социальных выплат: в правительстве разработали новые правила — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какая категория граждан может остаться без социальных выплат: в правительстве разработали новые правила

Личные финансы
56
Какая категория граждан может остаться без социальных выплат: в правительстве разработали новые правила
Какая категория граждан может остаться без социальных выплат: в правительстве разработали новые правила
Министерством социальной политики Украины разработан проект изменений в постановление Кабинета министров о назначении и выплате государственной помощи семьям с детьми.
Согласно проекту постановления КМУ «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины о предоставлении отдельных видов денежной помощи, льгот и жилищных субсидий», в Украине могут отменить финансовое пособие от государства некоторым одиноким матерям. Документ опубликован на сайте Федерации профсоюзов (ФПУ).
Авторы проекта предлагают отменить денежную поддержку от государства некоторым женщинам, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей).
Читайте также
Но речь идет только о тех женщинах, у которых на депозитном банковском счету лежат личные средства в размере более 100 тысяч гривен. Такая сумма не обязательно должна быть на одном депозите. Будут учитывать все банковские вклады, и если сумма всех вложений составляет более 100 тысяч, такую мать сочтут финансово независимой, не требующей помощи от правительства.
Читайте также
Согласно проекту, помощь на детей одиноким матерям не назначается в случае, если «Лица, входящие в состав семьи, на 1 число месяца, с которого назначается государственное социальное пособие, имеют на депозитном банковском счете (счетах) средства в общей сумме, превышающей 100 тыс. гривен, или облигации внутреннего государственного займа на общую сумму, превышающую 100 тыс. гривен, о чем сказано в декларации».
Место для вашей рекламы
Эта норма действует и в случае назначения субсидии на оплату коммуналки — если у одного из членов домохозяйства на банковском счете более 100 тысяч гривен, субсидия не назначается.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты
По материалам:
ТСН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.