Какая категория граждан может остаться без социальных выплат: в правительстве разработали новые правила — Finance.ua

Какая категория граждан может остаться без социальных выплат: в правительстве разработали новые правила Сегодня 10:02 — Личные финансы

Какая категория граждан может остаться без социальных выплат: в правительстве разработали новые правила

Министерством социальной политики Украины разработан проект изменений в постановление Кабинета министров о назначении и выплате государственной помощи семьям с детьми.

Согласно проекту постановления КМУ «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины о предоставлении отдельных видов денежной помощи, льгот и жилищных субсидий», в Украине могут отменить финансовое пособие от государства некоторым одиноким матерям. Документ опубликован на сайте Федерации профсоюзов (ФПУ).

Авторы проекта предлагают отменить денежную поддержку от государства некоторым женщинам, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей).

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Но речь идет только о тех женщинах, у которых на депозитном банковском счету лежат личные средства в размере более 100 тысяч гривен. Такая сумма не обязательно должна быть на одном депозите. Будут учитывать все банковские вклады, и если сумма всех вложений составляет более 100 тысяч, такую мать сочтут финансово независимой, не требующей помощи от правительства.

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Согласно проекту, помощь на детей одиноким матерям не назначается в случае, если «Лица, входящие в состав семьи, на 1 число месяца, с которого назначается государственное социальное пособие, имеют на депозитном банковском счете (счетах) средства в общей сумме, превышающей 100 тыс. гривен, или облигации внутреннего государственного займа на общую сумму, превышающую 100 тыс. гривен, о чем сказано в декларации».

Эта норма действует и в случае назначения субсидии на оплату коммуналки — если у одного из членов домохозяйства на банковском счете более 100 тысяч гривен, субсидия не назначается.

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ТСН По материалам:

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