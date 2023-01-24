Семьи с детьми смогут получить помощь в «Дія» — Finance.ua

Семьи с детьми смогут получить помощь в «Дія» Сегодня 11:02 — Личные финансы

Семьи с детьми смогут получить помощь в «Дія»

Семьи с детьми смогут подать заявку на получение помощи от государства на портале «Дія». Тестирование функции уже началось.

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Получить помощь от государства семьям с детьми станет легче. Просто подаете заявление в несколько кликов на портале „Дія“. Очереди, ксерокопии и бесконечные поездки в госучреждения — в прошлом», — написал он.

Он отметил, что услуга доступна для людей, которые усыновили ребенка или ухаживают за больным ребенком.

Помощь смогут получить люди с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью, а также одинокие матери или родители, которые не состоят в браке.

Минцифры собирает тестировщиков и приглашает украинцев присоединяться к бета-тесту по ссылке

Справка Finance.ua

Украинцы во время действия военного положения могут выезжать за границу с заграничным паспортом и внутренним. При этом документ в приложении «Дія» пограничники примут в одном случае.

В Главном управлении ГНС в Днепропетровской области объяснили, как быть с ЕСВ для самозанятых лиц, заключивших контракт с резидентом Дія.City. Как указано, ФЛП, в том числе выбравшие упрощенную систему налогообложения; лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, которые имеют основное место работы или заключили гиг-контракт с резидентом Дія.City, освобождаются от уплаты за себя единого взноса за месяцы отчетного периода, за которые работодателем (резидентом Дія.City) уплачен страховой взнос за таких лиц в размере не менее минимального страхового взноса.

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