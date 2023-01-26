В Польше назвали сумму, потраченную на помощь беженцам из Украины — Finance.ua

В Польше назвали сумму, потраченную на помощь беженцам из Украины Сегодня 17:32

В Польше назвали сумму, потраченную на помощь беженцам из Украины

С первых дней полномасштабной русско-украинской войны Польша открыла границы для украинцев и приняла наибольшее количество беженцев. Во власти назвали общую сумму за 2022 год, выделенную страной на поддержку украинцев.

Так, по словам заместителя главы Министерства семьи и соцполитики Станислава Шведа, на помощь украинским беженцам Польша потратила более 2,6 миллиарда злотых в 2022 году. Средства были предоставлены в рамках социальных выплат гражданам Украины, которые сбежали в поисках убежища от войны и пересекли границу после 24 февраля 2022-го.

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«Министерство семьи и социальной политики и подконтрольные министру подразделения предоставили средства для помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны на общую сумму 2 644 394 злотых», — написал Станислав Швед.

Основные статьи расходов Польши по поддержке украинцев:

выплаты пособия по уходу за ребенком;

выплаты семейной помощи;

выплаты единовременного пособия в размере 300 злотых;

выплаты в рамках социальной помощи (например, для обеспечения питанием детей и молодежи, временной помощи, постоянной помощи, адресной помощи);

финансирование пребывания детей из Украины, оказавшихся под польской системой патронатного воспитания.

В настоящее время в Польше находится более 1 миллиона беженцев из Украины и еще столько же украинцев, прибывших в страну до 24 февраля 2022 года.

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Телеканал 24 По материалам:

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