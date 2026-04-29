Украина согласовала условия экспорта вооружения на уровне государственных институций — Зеленский

Баражирующий дрон «Булава». Фото: UAC
Украина согласовала все детали экспорта вооружения на уровне государственных институций.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, приняты решения, которые должны обеспечить достаточный финансовый ресурс для обороны. В частности, речь идет об использовании имеющейся экспертизы безопасности и производственных возможностей в сфере вооружений.
Пока отдельные направления производства имеют профицит мощностей на уровне до 50%.
«Экспорт украинского оружия будет реальным. Украинские военные всегда будут иметь право первого и достаточного объема: военные примут то, что нужно, а сверх этого объема — экспорт», — пояснил Зеленский.

СНБО Украины на основе межправительственных соглашений с партнерами будет определять рамки сотрудничества, чтобы украинские технологии, украинское оружие не досталось россиянам.
Чиновники вместе с СНБО, вместе с нашими специальными службами готовы упростить бюрократические процедуры, условия работы в Украине, сохраняя необходимый экспортный контроль.
Нужны также автоматические разрешения на экспорт в таком режиме, чтобы время получения разрешения было четким, не создавало почву коррупции.

«Наш особый формат работы с партнерами, которые помогают Украине, — Drone Deals — уже в работе со странами из трех частей мира: Ближний Восток, Залив, Европа, Кавказ, есть предложение на столе у ​​наших американских партнеров. И это о дронах, о системах оборонных, наши другие виды оружия, которые нужны были, чтобы в воздухе, были на воздухе, на земле. выгодны Украине, должен быть четкий контроль, и деньги за экспорт должны помогать Украине защищаться», — подчеркнул президент.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Украина получила запросы от 11 стран по поставкам беспилотников.
Что касается экономического эффекта от экспорта вооружений, то считается, что при консервативном сценарии цифра может приближаться к 500 млн. долларов в год, а это дает 100 млн. долларов налоговых поступлений в бюджет. По реалистическому сценарию эффект может составить до 1,5−2 млрд долларов в год и в государственный бюджет, таким образом будет поступать до 500 млн долларов. По оценкам военных экспертов, наша страна еще в 2024 году имела большой экспортный потенциал, который составил 2 млрд долларов.
Finance.ua
