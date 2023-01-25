Специальные выплаты по уходу в Польше 2023: как получить пособие — Finance.ua

Специальные выплаты по уходу в Польше 2023: как получить пособие Сегодня 19:37 — Личные финансы

Специальные выплаты по уходу в Польше 2023: как получить пособие

В случае, если человек в Польше уходит с оплачиваемой работы для того, чтобы постоянно ухаживать за другим лицом с инвалидностью — он может получить ежемесячные денежные выплаты в размере 620 злотых. Рассказываем, как получить пособие.

Кто может претендовать на выплаты?

Те лица, у которых нет оплачиваемой работы в связи с необходимостью ухаживать за человеком с инвалидностью. Это могут быть родственники по прямой линии или братья и сестры человека, нуждающегося в уходе.

Инвалидность и необходимость ухода должны быть подтверждены соответствующими медицинскими документами.

Имеют ли право иностранцы на выплаты специального пособия по уходу? Право на социальные выплаты имеют следующие категории иностранцев, проживающих в Польше:

украинцы, имеющие код PESEL;

иностранцы, имеющие статус беженца или дополнительной защиты в Польше;



иностранцы, имеющие временный вид на жительство с целью работы, который выдан в Польше или другой стране ЕС;



иностранцы, имеющие вид на постоянное жительство в Польше или странах ЕС.



По каким критериям предоставляются выплаты

Чтобы претендовать на получение выплат, совокупный доход семьи лица с инвалидностью должен превышать 764 злотых в месяц.

Если лицо, нуждающееся в уходе, несовершеннолетнее, то к семье относят: собственно человека, нуждающегося в уходе, его родителей (или жену/супруга одного из родителей, если они не живут вместе) и лиц, с которым родители человека с инвалидностью воспитывают ребенка.

Если лицо, нуждающееся в уходе, совершеннолетнее, то к семье относят: собственно человека, нуждающегося в уходе, его мужа или жену или лицо, с которым человек с инвалидностью воспитывает ребенка.

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Какие документы нужно предоставить для оформления выплат

Для получения социальных выплат по уходу за лицом с инвалидностью в Польше нужно предоставить следующие документы:

— заявление на получение помощи подается в городское/сельское управление или управление социальной защиты по месту жительства. Бланк заявления можно найти по этой ссылке

— копию листа нетрудоспособности или справки о группе инвалидности лица, нуждающегося в уходе;

— справку или декларацию о доходах.

Обратите внимание, если лист нетрудоспособности выдан лицу на определенный срок, то вы будете иметь право на получение социальных выплат на тот же срок.

Кому могут отказать

В выплатах по уходу за лицом с инвалидностью могут отказать в следующих случаях:

лицо, обеспечивающее уход, имеет право на пенсию по возрасту, социальную, трудовую пенсию или другие регулярные выплаты;

лицо, обеспечивающее уход, устроилось на работу;



члены семьи лица, нуждающегося в уходе, уже получают другие выплаты по уходу на это лицо;



лицо, обеспечивающее уход, уже получает социальные выплаты по уходу в другой стране.



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